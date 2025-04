Noa Lang gaat nummer uitbrengen met speler die 35 keer in Nederlands elftal speelde

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Bergwijn, die een plaat wil gaan opnemen met een bekende speler uit de Eredivisie.

35-voudig Oranje-international Bergwijn, tegenwoordig actief voor Ittihad Club in de Saudi Pro League, vertelt in de podcast CONVO dat hij op korte termijn een nummer wil gaan uitbrengen met PSV-aanvaller Noa Lang.

''Het hoeft niet echt. Maar ik ga denk ik wel wat uitbrengen. Er is eigenlijk geen twijfel over. Het is wachten op het goede moment'', zo verklaart Bergwijn in de podcast die deze week online kwam.

''Het is niet van mijzelf'', benadrukt de vleugelaanvaller direct. ''Ik ben op die tune gesprongen. Het is een tune van mij en Noa, man'', verklapt de voormalig Ajacied dat er een samenwerking in de lucht hangt met de buitenspeler van PSV. ''Er komt misschien nóg iemand op het nummer te staan.''

Van Lang is bekend dat hij zich graag in de muzikale wereld begeeft. De flankspeler van PSV bracht eerder nummers uit samen met onder meer Ronnie Flex, Emms en Jonna Fraser. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op een mogelijke samenwerking met Bergwijn.