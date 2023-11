Nikos Machlas: ‘Hij is een echte Ajax-spits, maar nu niet meer haalbaar’

Vrijdag, 24 november 2023 om 10:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:03

Nikos Machlas heeft lovende woorden over voor zijn landgenoot Vangelis Pavlidis. Machlas, die tussen 1996 en 2002 onder contract stond bij Vitesse en Ajax, noemt de aanvaller van AZ op dit moment 'een van de beste centrumspitsen van Europa’. De oud-prof had Pavlidis afgelopen zomer graag de overstap naar Ajax zien maken.

“Ik had Ajax voor dit seizoen willen adviseren om Vangelis Pavlidis te halen, al had hij waarschijnlijk behoorlijk wat moeten kosten”, zegt Machlas tegenover Voetbal International.

Machlas, die ruim 25 jaar geleden zelf bij Vitesse de topscorer van Europa werd, omschrijft Vanglidis als ‘een echte Ajax-spits’. “Hij is heel compleet en is inmiddels hard op weg om de volgende Griekse topscorer in de Eredivisie te worden. Dat maakt mij ook een beetje trots.”

Pavlidis kwam het afgelopen seizoen tot 22 doelpunten in alle competities. Deze jaargang staat er vooral in de Eredivisie geen maat op de spits van AZ: in elf competitieduels wist hij al veertien keer te scoren. “Het zou zomaar kunnen dat hij in de buurt komt van mijn aantal van 34 goals als topscorer (in 1998/99, red.)”, geeft Machlas aan.

De oud-prof is van mening dat Pavlidis op dit moment een van de beste centrumspitsen in Europa is en vraagt zich af of de aanvaller in januari nog wel voor AZ te behouden is. “Ik kreeg onlangs mee dat Eintracht Frankfurt Pavlidis wil halen. Ik weet dat John (Van ’t Schip, red.) een liefhebber is van Vangelis, maar ik verwacht dat zijn toekomst nu wel buiten de Eredivisie zal liggen.”

Het doet Machlas pijn dat zijn voormalige clubs Ajax en Vitesse momenteel in een crisis zijn beland. De Amsterdammers staan op een teleurstellende twaalfde plaats, terwijl Vitesse hekkensluiter van de Eredivisie is. “Ik verwacht dat Ajax er uiteindelijk wel weer bovenop gaat komen, maar om Vitesse maak ik me echt grote zorgen.”

Machlas laat zich tot slot ook uit over de huidige spitsen bij Ajax. “Brian Brobbey is een talentvolle, fysiek sterke spits, maar hij is nog geen echte killer in het strafschopgebied. Ik denk wel dat het goed is dat John hem het vertrouwen geeft, want hij kan zeker nog stappen maken. Met Chuba Akpom, die ik ken van zijn tijd bij PAOK Saloniki, heeft Ajax een prima back-up voor Brobbey.”