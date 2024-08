Nijhuis verschijnt voor camera met uitleg voor VAR-moment bij Ajax - Heerenveen

Bas Nijhuis raakte zondagmiddag bij Ajax - sc Heerenveen (1-0) betrokken bij een VAR-moment. De scheidsrechter toonde aanvankelijk rood voor Pawel Bochniewicz, maar veranderde dat na het bekijken van de beelden in een gele kaart voor de verdediger van Heerenveen. Nijhuis legt voor de camera van ESPN kort uit hoe hij tot dat besluit kwam.

Ajax leek er vroeg in de twaalfde minuut vandoor te zijn. Een uiterste tackle van Bochniewicz voorkwam de doorbraak van Mika Godts, die samen met Chuba Akpom op het doel van Heerenveen af dreigde te stormen.

Nijhuis gaf dus aanvankelijk rood, maar veranderde dat in geel. "Ik zie dat er een aanval komt van Ajax. De verdediger komt inglijden, speelt de bal weg en raakt daarbij ook de speler voor mijn gevoel. Op dat moment maak ik een fotomoment. Ik denk: hij gaat richting de goal, dan is het een doorgebroken speler. Dus ik geef daarna ook de rode kaart."

"Dan komt de VAR, Jeroen Manschot, op de lijn", vervolgt Nijhuis. "Hij zegt: 'Bas, ik wil toch dat je even komt kijken. Bal en speler worden geraakt, maar het contact met de bal die naar buiten wordt gespeeld speelt ook een rol.'"

Dat laatste is volgens Nijhuis cruciaal. "Het is niet richting het doel, maar het is echt dat de bal naar buiten wordt gespeeld, waardoor je meer van een veelbelovende aanval spreekt dan van een scoringskans. Op het beeld werd voor mij ook heel snel duidelijk dat de bal naar buiten ging. Voor mij was al heel snel duidelijk dat het een gele kaart was."

Godts kwam zelf ook voor de camera. De Belgische linksbuiten van Ajax is het oneens met Nijhuis. "Ik denk dat ik de bal speelde. Het is gewoon een rode kaart. Ja, natuurlijk. Het is óf rood, óf niks. Ik denk dat hij geel geeft omdat de bal naar buiten gaat en niet naar binnen. Ik speelde hem zelf naar buiten. Als ik hem naar binnen meeneem, dan denk ik dat het rood was geweest."