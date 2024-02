Nigeria gaat na bizarre slotfase en strafschoppenserie naar finale Afrika Cup

Nigeria is erin geslaagd de finale van de Afrika Cup te bereiken. The Super Eagles waren in het Stade de la Paix in Bouaké na strafschoppen te sterk voor Zuid-Afrika. Haarlemmer William Troost-Ekong schoot vlak na rust raak en nadat de scheidsrechter de 2-0 van Victor Osimhen afkeurde, zorgde Teboho Mokoena voor een verlenging. Zuid-Afrika miste in de penaltyserie tweemaal, een keer vaker dan Nigeria. Nigeria neemt het zondagavond in de finale op tegen Ivoorkust of DR Congo.

Aan de kant van Nigeria had bondscoach José Peseiro basisplaatsen voor onder meer Calvin Bassey, die als linksback aan de aftrap stond. Spits Osimhen werd geflankeerd door Moses Simon en Ademola Lookman, wat inhield dat onder meer Samuel Chukwueze bankzitter was. Bij Zuid-Afrika draaide het spel om nummer 10 Percy Tau.

Zuid-Afrika kwam in de eerste helft prima voor de dag, maar het ontbrak bij Bafana Bafana vaak aan de eindpass. Bondscoach Hugo Broos zag dat Nigeria kwetsbaar was in de omschakeling en dook meermaals gevaarlijk voor het Nigeriaanse doel op.

De grootste kans voor Zuid-Afrika was voor spits Evidence Makgopa. Hij kreeg na goed voorbereidend werk van Tau een vrije schietkans vanaf randje zestien, maar raakte de bal niet helemaal vol en gaf goalie Stanley Nwabili de kans om de poging richting de verre hoek vrij eenvoudig te keren.

Bij Nigeria werd het spel afgestemd op sterspeler Osimhen, die veelvuldig werd gezocht. De spits van Napoli loerde net als collega-aanvallers Moses Simon en Ademola Lookman op de diepe passes van achteruit, maar werd vaak gefrustreerd door het niet al te vlotte spel op het middenveld.

Na ruim een uur spelen kreeg Nigeria een strafschop. Osimhen snelde fraai langs enkele Zuid-Afrikanen en werd gevloerd door Mothobi Mvala: strafschop. Osimhen liet de strafschop aan Troost-Ekong, die door het midden raak schoot: 1-0. Zuid-Afrika kwam bijna op 1-1 na een schitterende actie van Makgopa, die kort wegdraaide bij zijn tegenstander en rakelings naast schoot. Vlak voor tijd werd Lookman ternauwernood gestuit door doelman Ronwen Williams.

Nog geen minuut later leek de beslissing alsnog te vallen. Osimhen werd bij de tweede paal bereikt door invaller Chukwueze en leek de zege voor Nigeria binnen te halen. Na enorm gejuich keurde scheidsrechter Amin Omar keurde het doelpunt af, omdat er even daarvoor een overtreding was begaan op Tau in de zestien van Nigeria. Teboho Mokoena schoot vervolgens raak: 1-1. Khuliso Mudau kreeg diep in blessuretijd nog een ultieme kans op de 1-2, maar de rechtsback schoot uit de rebound over.

In de verlenging kreeg Osimhen de kans om alsnog zijn eerste van de avond te maken, maar zijn schot bleek een prooi voor Williams. Ook in de tweede helft van de verlenging kreeg Osimhen de kans, dit keer via een kopbal. Osimhen kopte op aangeven van Ola Aina naast. Niet veel later werd hij afgelost door Terem Moffi.

De invaller was er ogenblikken later vandoor en werd neergehaald door Grant Kekana, die na een VAR-check rood kreeg. Redding voor Zuid-Afrika was dat overtreding niet in de zestien gemaakt werd. De vrije trap leverde Williams geen problemen op. In de penaltyserie misten Mokoena en Makgopa namens Zuid-Afrika, terwijl alleen Aina niet scoorde namens Nigeria.

????????????-??????????! ?? De Haarlemmer maakt geen fout vanaf 11 meter, al zit penaltyheld Ronwen Williams er wéér heel dichtbij.. ??#ZiggoSport #AfrikaCup #NGARSA pic.twitter.com/lfEI5Qqb6Z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

WAT EEN MOMENT ?? Nigeria lijkt de wedstrijd in het slot te gooien via Victor Osminhen, maar op advies van de VAR komt er een penalty aan de andere kant, die ook wordt benut en dus maakt Zuid-Afrika vlak voor tijd gelijk: 1-1 ??#ZiggoSport #TotalEnergiesAFCON2023 #NGRRSA pic.twitter.com/je0K973k5g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

?????????????? ???????? ???? ????????????! ????

Iheanacho schiet de belissende pingel tegen de touwen en dus gaan The Super Eagles naar de eindstrijd ?#ZiggoSport #AfrikaCup #NGARSA pic.twitter.com/H3dFVCuZ9o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

