Nieuwe straf dreigt voor Vitesse na mislukte overname van Guus Franke

Een nieuwe straf dreigt voor Vitesse nu Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar, zich woensdag heeft teruggetrokken uit het overnameproces. Dat meldt De Telegraaf. Zonder Franke moet er spoedig een nieuwe investeerder en overnamekandidaat gevonden worden om de financieel noodlijdende club van faillissement te behoeden.

Bovendien komt de financiële continuïteit van de Arnhemmers nu in het geding. Daardoor kan de accountant de jaarrekening waarschijnlijk niet goedkeuren. De deadline om de achterstallige jaarrekeningen van de afgelopen twee seizoenen in te leveren bij de licentiecommissie is op vrijdag 1 november.

“De kans is daarmee groot dat Vitesse opnieuw een deadline gaat missen bij de licentiecommissie”, schrijft Jeroen Kapteijns namens de ochtendkrant. “Of die genegen is om uitstel te verlenen is de vraag, gezien de vele keren dat dit al is gebeurd. En dus dreigt een nieuwe straf: een boete en/of puntenaftrek”, aldus de journalist.

Franke legde woensdagmiddag de schuld in de schoenen van Coley Parry. “Hij, de grootste schuldeiser van voetbalclub Vitesse, heeft op 1 oktober jongstleden de miljoenenovereenkomst met beoogd overnamekandidaat Guus Franke opgezegd”, meldde Franke in een persbericht. "Aangezien die overeenkomst een randvoorwaarde van de KNVB was om de Arnhemse club te redden, heeft Franke Vitesse vandaag (woensdag, red.) geïnformeerd dat de overname hierdoor helaas van de baan is."

"Wij hebben kosten noch moeite gespaard om Vitesse te redden, aan alle voorwaarden van de KNVB voldaan, en het geld voor de overname stond al klaar", aldus Franke. "Maar onze deal om de miljoenenschuld van de Amerikaanse schuldeisers over te nemen was een randvoorwaarde van de KNVB, dat wist iedereen, dus het kan niemand verbazen dat ik op deze manier de club niet langer kan overnemen."

Reactie Vitesse

Het terugtrekken van Franke in het overnameproces kwam voor Vitesse als een verrassing, zo liet algemeen directeur Edwin Reijntjes woensdagmiddag al weten. “Het plotselinge terugtrekken van Franke komt heel onverwacht en ongelukkig uit voor ons allemaal. We zitten vlak voor onze deadline met BDO omtrent onze jaarrekening. Dit moment en besluit helpt hierin niet mee.”

“We hadden daarnaast graag samen dit hoofdstuk af willen sluiten. Gewoon weer een voetbalclub willen zijn”, aldus Reijntjes. “Met een dergelijk besluit worden we weer terug in de tijd gegooid. Deze ontwikkeling vraagt opnieuw een hoop geduld en vertrouwen van de organisatie en haar achterban. Dat verdient niemand.”

Vitesse kan dit seizoen in ieder geval sowieso uitspelen, benadrukte de ad. “Dankzij het vangnet dat eerder door de Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem is opgezet kunnen we het seizoen volledig afmaken. Dat zorgt er in ieder geval voor dat we een ietwat betere onderhandelingspositie hebben.”

“In tegenstelling tot het vorige traject hebben wij nu niet te maken met een tijdsbestek van vier maanden, ons Russische verleden en het ontbreken van een licentie. Laten we dat dan maar als een soort van positieve ontwikkeling zien.”