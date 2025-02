Nieuwe meevaller voor Feyenoord: Na Sommer lopen nog twee Inter-spelers blessures op

Inter heeft dinsdagavond een flinke tegenvaller moeten incasseren. Rechtervleugelverdediger Matteo Darmian ging in de eerste helft van het Coppa Italia-duel met Lazio naar de grond en liet zich noodgedwongen aflossen door Denzel Dumfries.

Er leek in eerste instantie niet veel aan de hand met Darmian, die plotseling naar de grond ging en nadrukkelijk aan zijn hamstring voelde. De Italiaan kon ondanks de verzorging van de medische staf niet verder en werd na ruim twintig minuten spelen afgelost door Dumfries.

Inter neemt het over acht dagen, op woensdag 5 februari, in het heenduel van de achtste finale van de Champions League uit op tegen Feyenoord. De kans dat Darmian er dan bij is, lijkt gezien zijn kersverse hamstringklachten klein.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat vaste eerste doelman Yann Sommer het tweeluik met Feyenoord sowieso moet missen. De Zwitser liep onlangs een breuk op in zijn rechterduim en staat volgens Italiaanse media nog een kleine maand aan de kant.

Eerder op de dag werd bekend dat Nicola Zalewski een spierblessure heeft opgelopen, waardoor hij niet beschikbaar is voor de bekerclash met Lazio. De Pool moet volgens Italiaanse media in ieder geval de komende drie wedstrijden missen, wat inhoudt dat Feyenoord-uit zeker vroeg komt.

Voor Carlos Augusto en Marcus Thuram kwam Lazio-thuis eveneens te vroeg, maar de verwachting is dat zij er tegen Feyenoord weer bij zijn.

Halverwege Inter - Lazio staat het overigens 1-0. Voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic plukte een volley uit de lucht en schoot schitterend raak.