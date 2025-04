Nieuw wapen wordt per direct ingezet in strijd tegen hooligans in Nederland

De identiteitscontroles rond wedstrijden in de Eredivisie worden strenger, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdag. De politie kan met een nieuw ‘wapen’ eenvoudiger hooligans uit de Nederlandse stadions weren.

Met een klein, draagbaar kastje ter grootte van een sleutelhanger kan de politie nu makkelijker zien of relschoppers zich in de buurt van een stadion bevinden. De Mini-ID, zoals de nieuwe tool heet, wordt vanaf nu in ieder geval in drie Nederlandse steden ingezet rond wedstrijden.

Op dit moment kan de burgemeester een gebiedsverbod, meldplicht of een combinatie ervan opleggen aan raddraaiers, maar vaak gaan rechters voor die maatregel liggen vanwege de ‘te ingrijpende beperking van de bewegingsvrijheid’.

De Mini-ID zou het politiewerk makkelijker en minder arbeidsintensief moeten maken, zo klinkt het. “Op basis van de vingerafdruk controleert de Mini-ID de identiteit van de persoon met het gebiedsverbod. Tegelijkertijd bekijkt het apparaat op welke locatie hij zich bevindt. Als de meldplichtige zich in het verboden gebied begeeft, riskeert hij strafvervolging”, schrijft het AD.

Een meldplichtige zou het kastje dan verplicht bij zich moeten dragen en die persoon moet op het afgesproken tijdstip ‘inchecken’. Op dat moment mag diegene zich niet in verboden gebied bevinden.

De drie steden waar de proef verder uitgezet wordt zijn Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden. Deze steden kunnen per direct digitale meldplicht opleggen aan mensen die zich eerder misdragen hebben. Op dit moment betreft het nog een experiment die zich in de tweede fase bevindt. 45 meldplichtigen kunnen deelnemen.

Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden gaan de komende acht maanden experimenteren. Daarna wordt beoordeeld of de maatregel effectief is en of de Mini-ID landelijk ingezet kan worden.