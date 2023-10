Niet alleen maar hosanna in Rotterdam-Zuid: ‘Feyenoord voert crisisoverleg’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 07:45 • Wessel Antes • Laatste update: 08:54

Er heeft een crisisoverleg plaatsgevonden bij Feyenoord Onder 21, zo weet de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher te melden. Reden daarvoor is de dramatische seizoensstart van het beloftenelftal van de regerend landskampioen. Feyenoord Onder 21 presteert al jaren ondermaats en de club wil per direct verandering zien: het collectieve niveau moet flink omhoog.

Trainer Melvin Boel heeft zijn ploeg bijeengeroepen met een duidelijke mededeling. “Spelers van Feyenoord O21 hebben in een crisisoverleg te horen gekregen dat het collectieve niveau flink omhoog moet, willen ze onder de aandacht komen van Arne Slot”, valt te lezen in een bericht van de Feyenoord Youth Watcher op X. Al jaren brengt deze gebruiker betrouwbaar nieuws over de Feyenoord Academy op het platform, dat voorheen bekendstond onder de naam Twitter.

Melvin Boel is sinds juli 2022 trainer van Feyenoord Onder 21.

Het crisisoverleg komt niet uit de lucht vallen. Feyenoord hoopt al jaren te promoveren met het beloftenelftal, om uiteindelijk via een omweg alsnog terecht te komen in de Keuken Kampioen Divisie. De club ziet dat concurrenten vruchten plukken van de deelname aan het tweede niveau van Nederland, terwijl het die kans vanwege financiële redenen zelf ooit heeft laten lopen.

Voorlopig is promotie echter nog lang niet aan de orde. In de huidige competitie staat Feyenoord Onder 21 op de een-na-laatste plaats met slechts zes punten uit vijf wedstrijden. In het afgelopen weekend kwam het elftal van Boel niet verder dan een 3-3 remise met de leeftijdsgenoten van SC Cambuur.

Waar talenten van het beloftenelftal in recente oefenwedstrijden nog mochten opdraven bij de hoofdmacht, lijkt dat er de komende tijd niet in te zitten. Indien Feyenoord Onder 21 niet presteert, slaat Slot dat elftal over wat betreft kansen bij het eerste elftal. Daarbij wordt direct een voorbeeld genoemd.

Zo zouden Feyenoord Onder 18-middenvelder Thijs Kraaijeveld en Nassim El Harmouz tijdens de interlandperiode meetrainen met de selectie, terwijl de Rotterdammers normaliter hadden gekozen voor aanvullende krachten uit een oudere leeftijdscategorie. Veel van de spelers uit Feyenoord Onder 18 zitten ook in de Youth League-selectie van trainer Robin van Persie, die met twee overwinningen geweldig is begonnen aan de Europese campagne.

Toptalenten

Het crisisoverleg heeft overigens geen invloed op de situatie van Gjivai Zechiël (19), Antoni Milambo (18) en Leo Sauer (17). Het trio, dat eigenlijk nog in aanmerking komt voor Feyenoord Onder 21, maakt sinds dit seizoen definitief deel uit van de selectie van Slot. Zechiël krijgt aanstaande donderdag de ultieme beloning voor zijn ontwikkeling in de afgelopen maanden. Feyenoord gaat het contract van de Rotterdamse controleur openbreken, opwaarderen en met meerdere jaren verlengen.