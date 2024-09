Nicolas Jackson gidst Chelsea bijna eigenhandig langs West Ham United

Chelsea heeft zaterdagmiddag met speels gemak afgerekend met West Ham United. In het London Stadium was Nicolas Jackson met twee doelpunten en een assist de grote man: 0-3.

De thuisploeg begon voor het eerst dit Premier League-seizoen met Crysencio Summerville in de basis. De 22-jarige Rotterdammer, die deze zomer overkwam van Leeds United, startte als linksbuiten.

Al heel vroeg in de wedstrijd kregen de aanwezige supporters vuurwerk te zien. Na een kleine drie minuten kon Mohammed Kudus zijn werkgever op voorsprong kunnen zetten, maar van dichtbij stuitte hij op doelman Robert Sánchez.

Vrijwel meteen daarna was het aan de andere kant wel raak. Bij een vrije trap voor Chelsea lag de defensie van West Ham te slapen, waardoor Jadon Sancho zijn spits Jackson de diepte in kon sturen. De Senegalese aanvaller had een vrije doortocht naar het doel van Alphonse Aréola, waar hij de Fransman passeerde tussen zijn benen: 0-1.

Zo'n kwartier later verdubbelde Chelsea de voorsprong al. Jackson werd opnieuw gevonden in de diepte, ditmaal door Moisés Caicedo, en opnieuw moest Aréola vissen: 0-2.

Na ruim een half uur deed West Ham iets terug via Kudus, maar de voormalig Ajacied scoorde vanuit buitenspelpositie. Nog voor rust had West Ham-trainer Julen Lopetegui genoeg gezien en greep hij in: Guido Rodríguez moest het veld ruimen voor Tomás Soucek.

In het restant van de eerste helft leek die wissel effect te sorteren, maar direct na de theepauze ging het toch weer mis. Niet voor het eerst kwam Chelsea tot een uitbraak. Jackson behield het overzicht, legde af op Cole Palmer en zag de Engelsman de 0-3 op het bord zetten.

De uitslag leek later in de tweede helft nog erger te kunnen uitpakken voor the Hammers, ware het niet dat onder meer Noni Madueke en João Félix hun schietschoenen niet aan hadden. De grootste kans in de slotfase was voor Christopher Nkunku, maar de invaller zag zijn kopbal van heel dichtbij fraai gekeerd worden door Aréola.