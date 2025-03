Nico Williams verbaast zowel Xavi Simons als Ronald Koeman met gewaagde uitspraak en biedt excuses aan

Nico Williams heeft na de wedstrijd tegen het Nederlands elftal voor enige verbazing gezorgd met zijn uitspraken in de Spaanse media. De linksbuiten van Spanje zei na het 2-2 gelijkspel in De Kuip dat zijn ploeg Oranje in de return zou gaan ‘afschminken’. Dat had Williams niet zo bedoeld, geeft hij later aan.

Donderdagavond leek Nederland op weg naar een 2-1 overwinning op Spanje, maar in de blessuretijd kreeg het team van bondscoach Ronald Koeman toch nog het deksel op de neus van invaller Mikel Merino: 2-2.

Williams, maker van de 0-1 voor Spanje, zei na afloop dat Nederland meer intensiteit in het spel legde. “Maar we moeten hard blijven werken en in de return gaan we ze afschminken”, voegde de buitenspeler er op nonchalante toon aan toe.

In gesprek met Cadena COPE werd Xavi Simons vervolgens geconfronteerd met de woorden van Williams. “Oh, zei hij dat? Ze zijn erg zelfverzekerd. Maar dat is prima, zij zijn tenslotte regerend Europees kampioen. Dat moeten we respecteren. Zondag zullen we zien wat er gebeurt zodra de scheidsrechter op zijn fluit heeft geblazen”, reageerde Simons.

Ook Koeman werd door het medium gevraagd naar zijn blik op de uitlatingen van de tegenstander. “Hij moet zeggen wat hij wil. Ik ben als bondscoach trots op wat Oranje gepresteerd heeft tegen Spanje. We weten dat het zwaar wordt zondag, maar we gaan het Spanje niet makkelijk maken.”

Later rectificeerde Williams zijn woorden toen hij erachter kwam dat er enige ophef, met name in de Spaanse media, was ontstaan over zijn zelfverzekerde uitspraken. Voor de camera van El Desmarque legde de linksbuiten uit dat hij het niet zo bedoeld had.

“Zo heb ik het niet gezegd. Zo ben ik helemaal niet man. Het was echt niet mijn bedoeling om afschminken te zeggen, echt waar niet”, aldus Williams.