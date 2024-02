Ángel Di María is dag na 36ste verjaardag goud waard voor Benfica

Benfica heeft zeer diep in blessuretijd een goed resultaat weten neer te zetten in het heenduel met Toulouse FC. In het eigen Estádio da Luz leek de ploeg van Roger Schmidt af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, totdat Ángel Di María in minuut 98 zijn tweede penalty van de avond benutte: 2-1. De return in Stadium Municipal vindt volgende week donderdag plaats.

Bij Benfica had Schmidt een basisplaats in huis voor Haarlemmer Orkun Kökçü, die centraal op het middenveld naast de pas negentienjarige João Neves stond. In de aanval was Di María de blikvanger. Samen met Rafa Silva en João Mario moest de Argentijn spits Arthur Cabral zien te bereiken. Ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes begon in de verdediging, terwijl voormalig Ajax-aanvaller David Neres in zou vallen. Bij Toulouse startten Thijs Dallinga en Stijn Spierings.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een spektakelstuk was de beginfase bepaald niet te noemen, al maakten de Portugezen meer aanspraak op de voorsprong dan de Fransen. Zo schoot Kökçü een meter naast en kwam ook João Mario dichtbij, maar de middenvelder zag zijn inzet uit een afgeslagen hoekschop net over het doel van de pas achttienjarige goalie Guillaume Restes vliegen.

Benfica ging steeds aanvallender voetballen en kreeg na een heerlijk passje van Di María een kans via Rafa Silva, die uit een lastige hoek in het zijnet schoot. Benfica bleef op zoek gaan naar de openingstreffer, die ondanks de aanvallende intenties van de thuisclub voor rust niet viel.

Ook vlak na rust liet Benfica zijn aanvallende intenties zien, al bleven kansen aan beide kanten uit. Zo schoot Dallinga over en leverde een dribbel van invaller Neres niets op. Toch kreeg Benfica waar het zo naar smachtte. Logan Costa kreeg de bal op zijn uitgestoken arm en na een VAR-check kreeg de ploeg van Schmidt een penalty. Di María, die woensdag 36 werd, schoot kalmpjes door het midden raak: 1-0.

Toulouse gooide de schroom eindelijk van zich af en na enkele dreigende momenten voor het Portugese duel slaagde het erin om gelijk te maken. Aursnes werkte een losse bal niet goed weg, waarna Dallinga de bal bij Desler bracht. De Deen schoot overtuigend raak in de verre hoek: 1-1.

Benfica oogde aangeslagen, al bleef het, zoals in een groot deel van de wedstrijd, op zoek gaan naar een treffer. Die viel bijna via Nicolás Otamendi, die uit een hoekschop net naast schoot. Diep in blessuretijd kwam het toch nog goed voor Benfica, dat een strafschop kreeg. Di María pakte andermaal zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 2-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties