Neymar heeft volgend fraai record in zicht, maar moet rekening houden met Messi

Woensdag, 13 september 2023 om 21:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:48

Neymar staat op het punt om geschiedenis te schrijven. De 31-jarige aanvaller kan tijdens de volgende interlandperiode in oktober bij Brazilië een fraai record van Landon Donovan overnemen. De inmiddels gestopte Amerikaan leverde bij de nationale ploeg maar liefst 58 assists.

De 41-jarige ex-prof kan uit de boeken worden geschoten door Neymar, die in de slotminuten van het WK-kwalificatieduel met Peru (0-1 winst) goed was voor een assist op Marquinhos. Het was de 57ste keer dat Neymar aangever was in het shirt van a Seleção. Brazilië speelt in oktober WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela en Uruguay. De kans dat Neymar op korte termijn de international met de meeste assists ooit wordt, is hierdoor vrij reëel.

Ook Lionel Messi maakt nog altijd kans om Donovan én Neymar voorbij te steken. De 36-jarige aanvoerder van Argentinië was in het shirt van de regerend wereldkampioen tot nog toe goed voor 53 assists. Kevin De Bruyne volgt op gepaste afstand. De middenvelder was 45 keer aangever namens de Rode Duivels.

Waar Neymar nog even geduld moet hebben om het record van Donovan over te nemen, kroonde hij zich vorige week vrijdag al wel tot topscorer aller tijden van Brazilië. Het land won het WK-kwalificatieduel van Bolivia met liefst 5-1. Neymar deelde tot deze wedstrijd het record met zijn legendarische landgenoot Pelé. Neymar scoorde echter twee keer en staat nu op 79 interlanddoelpunten, twee meer dan de eind vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden Pelé.