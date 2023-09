‘Neymar bezorgt Al-Hilal kopzorgen: ’langzamer, onhandiger en voorspelbaarder‘’

Donderdag, 21 september 2023 om 17:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:16

Het huwelijk tussen Neymar en Al-Hilal is vooralsnog geen gelukkige, zo weet El National te melden. Volgens het Catalaanse medium is de vleugelaanvaller om meerdere redenen ‘nu al een probleem bij de club’. Trainer Jorge Jesus is niet blij met zijn prestaties én het feit dat hij zich eerder deze maand meldde bij de nationale ploeg van Brazilië. In de ogen van Jesus was hij nog niet volledig fit en bij Neymars terugkeer in Saudi-Arabië kwam het tot een aanvaring tussen de twee.

Neymar werd afgelopen transferperiode voor 90 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain, waar zijn rol uitgespeeld was. Het was even wachten op zijn debuut voor de Saudi’s, maar vorige week was het dan zover in het duel tegen Al-Riyad. Neymar viel na iets meer dan een uur spelen in en gaf twintig minuten later een assist op landgenoot Malcom. Maandag maakte Neymar zijn basisdebuut in de Aziatische Champions League tegen Navbahor Namangan uit Oezbekistan (1-1). Tijdens dat duel wilde het bepaald niet vlotten met Neymar, die zichzelf na een uur spelen verloor en een tegenstander expres omverduwde. Vervolgens schoot hij de bal hard tegen hem aan en kreeg de sterspeler slechts geel.

Jesus is vooralsnog niet te spreken over Neymar, die volgens de trainer ‘langzamer, onhandiger en voorspelbaarder is dan normaal’. Het zou bovendien tot een aanvaring tussen de twee zijn gekomen, al had dat te maken met een andere reden. Neymar had zijn debuut voor Al-Hilal nog niet gemaakt toen hij in september naar Brazilië vertrok om voor het nationale team te spelen, ondanks dat hij nog niet volledig fit was. Neymar werd dankzij een dubbelslag tegen Bolivia (5-1) de nieuwe topscorer aller tijden van o Seleção, maar kreeg bij zijn terugkomst in Saudi-Arabië te maken met een boze Jesus.

De Portugees was van mening dat de reis ‘onnodig’ was en dat hij het risico nam om zijn enkelblessure, die hem maanden aan de kant hield, te verergeren in wedstrijden tegen fysiek sterke Zuid-Amerikaanse tegenstanders. Naast Neymar zouden de eigenaren van Al-Hilal ook niet volledig tevreden zijn over een viertal andere grote namen die afgelopen transferperiode naar de club trokken: Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves en Aleksandar Mitrovic. Zij stelden net als Neymar teleur tegen Navbahor Namangan. Al-Hilal wist pas in minuut 100 de gelijkmaker te noteren via een treffer van Ali Al Bulayhi. Met een punt is de club de groepsfase van de Aziatische Champions League matig begonnen.