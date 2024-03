Neymar bezoekt Formule 1-race en voedt speculaties met uitspreken van zijn wens

Neymar hoopt dat hij en Lionel Messi nog eens samenspelen, zo vertelt de momenteel zwaar geblesseerde Braziliaan tijdens een bezoek aan de Formule 1-race in Bahrein van afgelopen weekend. De 32-jarige speler van Al-Hilal ging onder meer op de foto met Max Verstappen en sprak over zijn toekomst in het voetbal.

Neymar scheurde afgelopen oktober zijn kruisband en komt normaal gesproken dit seizoen niet meer in actie. De 128-voudig international van Brazilië had op het moment van zijn blessure pas 386 minuten gespeeld voor Al-Hilal, dat in de zomer liefst negentig miljoen euro voor hem betaalde aan Paris Saint-Germain.

Neymar werd zaterdag door een verslaggever van ESPN gevraagd naar Lionel Messi en andere ex-teamgenoten zoals Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets. Het viertal kende gezamenlijk grote successen bij FC Barcelona en komt nu uit voor Inter Miami in de MLS.

Het is geen geheim dat de superster van Al-Hilal een uitstekende band heeft met zijn oude teamgenoten en met name met Messi en Suárez, met wie hij het gevreesde trio MSN vormde. “Of Messi en ik ooit nog eens samenspelen? Ik hoop het”, wordt Neymar vertaald door AlbicelesteTalk.

“Ik hoop dat we ooit weer samen kunnen spelen. Messi is een geweldig persoon, iedereen weet hoe hij is. Volgens mij is hij gelukkig in Miami en als hij gelukkig is, ben ik dat ook”, aldus de Braziliaan.

Of het David Beckham lukt om MSN weer in ere te herstellen is nog maar de vraag. Neymar heeft nog een contract in Saudi-Arabië tot medio 2025 – met de optie op nog een extra jaar – en het is zeer aannemelijk dat Al-Hilal een (groot) deel van zijn investering in de rechtspoot terug wil zien bij een eventueel vroegtijdig afscheid.

Inter Miami is met zeven punten uit de eerste drie competitiewedstrijden uitstekend begonnen aan het nieuwe MLS-seizoen en bezet momenteel de eerste plaats. Messi heeft er al drie doelpunten in liggen en was ook nog eens goed voor een assist. Voor Suárez staat de teller op twee doelpunten en drie assists.

