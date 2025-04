Newcastle United troeft Real Madrid en FC Barcelona af en heeft eerste zomeraankoop binnen

Antonio Cordero is de nieuwste aanwinst van Newcastle United, zo weet Fabrizio Romano te melden. De achttienjarige Spanjaard komt in de zomer over van Malaga. Newcastle heeft Real Madrid en FC Barcelona afgetroefd in de strijd om zijn krabbel.

De jeugdinternational van Spanje loopt in de zomer uit zijn contract bij Malaga, en dus betaalt Newcastle geen geld om hem over te nemen. Lang leek het erop dat Barça met hem aan de haal zou gaan.

Cordero werkte dit seizoen voornamelijk zijn duels af in de LaLiga 2, het tweede niveau van Spanje. Het toptalent kwam al 33 keer in actie namens Malaga. Hij maakte hierin vijf doelpunten en gaf vijf assists.|

Vorig seizoen maakte Cordero zich op zeventienjarige leeftijd al onsterfelijk voor de club uit zijn geboortestad. In de laatste minuut van de play-off-wedstrijd tegen Gimnàstic maakte hij de 2-2, waardoor Malaga terugkeerde op het tweede niveau.

Ook speelde hij in de huidige voetbaljaargang al acht keer voor Spanje Onder 19. In de kwalificatie voor het EK scoorde hij eenmaal en was hij eenmaal aangever voor zijn land.



Cordero wordt bij Newcastle gezien als belangrijke speler voor de toekomst. Sinds de overname van een sjeik uit Saudi-Arabië werkt Newcastle aan een langetermijnplan om de Premier League te winnen.