Negenvoudig international met Champions League-ervaring tekent bij Almere City

Almere City heeft zich versterkt met Adi Nalic, zo bevestigen de Flevolanders via de officiële kanalen. De negenvoudig international van Bosnië en Herzegovina tekent tot medio 2026 bij de promovendus.

Nalic, een 26-jarige aanvallende middenvelder, beschikt naast de Bosnische ook over de Zweedse nationaliteit. De in Sölvesborg geboren speler komt transfervrij over van de nationale topclub Hammarby IF. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Malmö FF, waarmee hij tweemaal landskampioen werd onder trainer Jon Dahl Tomasson.

Nalic kwam in totaal tot 126 gespeelde wedstrijden op het hoogste niveau en droeg aan 39 doelpunten zijn steentje bij. Nalic kwam in het seizoen 2021/22 ook vijfmaal uit in de groepsfase van de Champions League. Nalic viel in elk van die verloren wedstrijden, tegen Chelsea, Juventus en Zenit St. Petersburg (eenmaal), in. Goed voor een totaal van 82 speelminuten.

Begin dit seizoen speelde hij nog met Hammarby in de voorronde van de Conference League tegen FC Twente. In Enschede (1-0 nederlaag) viel hij een kwartier voor tijd in, in Zweden (1-1) deed hij de volle negentig minuten mee.

In 2021 maakte Nalic zijn debuut voor het nationale team van Bosnië. Sindsdien kwamen er nog acht interlands bij voor de 1,90 meter lange middenvelder, die het na de zomer mogelijk op gaat nemen tegen het Nederlands elftal. Oranje is in de Nations League namelijk gekoppeld aan Bosnië, Hongarije en Duitsland. Zijn laatste interland dateert echter alweer van 8 september vorig jaar, toen Bosnië met 2-1 won van Liechtenstein.

“Ik heb de afgelopen tijd met veel clubs gesproken over waar ik mijn loopbaan wil vervolgen”, spreekt Nalic op de clubkanalen. “De Nederlandse competitie boeit mij, omdat er mooi en aanvallend voetbal wordt gespeeld. Van de clubs die ik gesproken heb, stak Almere City FC er bovenuit als een jonge en ambitieuze club.”

Ook technisch manager Johan Hansma is in zijn nopjes met de aanstaande samenwerking. “Met Adi halen we een brok ervaring en creativiteit in huis. Voor ons is het een buitenkans om deze speler aan te trekken. Het verhaal over onze club en de manier waarop wij spelen en hem willen gebruiken trok hem zeer aan.”

