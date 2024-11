Nederlandse media spreken van ‘wonder’ bij PSV: ‘Voor de poorten van de hel weggesleept’

De Nederlandse kranten zijn diep onder de indruk van de veerkracht die PSV woensdagavond toonde tegen Shakhtar Donetsk (3-2). “Soms is voetbal een sport waarin er amper iets te analyseren overblijft, omdat het spel zijn eigen goddelijke gang lijkt te gaan.”

“Week van de comebacks”, zo begint De Telegraaf. “Het was echt een overwinning die voor de poorten van de hel was weggesleept want de aftrap werd niet eens meer genomen. Daarmee heeft PSV geweldige zaken gedaan in de Champions League en is het doel, het bereiken van de tussenronde, een stuk dichterbij gekomen.”

Ook het Algemeen Dagblad is vol lof over de mentaliteit van de Eindhovenaren. “Soms is voetbal een sport waarin er amper iets te analyseren overblijft, omdat het spel zijn eigen goddelijke gang lijkt te gaan.”

“Dinsdagavond gebeurde het aan de oostkant van Manchester, een dag later voltrok zich in het centrum van Eindhoven het volgende voetbalwonder. Haast ongrijpbaar veranderen dan opeens de dingen op het veld, alsof de bal plots wordt gegrepen door een soort hondsdolheid, en de voetballers vanuit het niets de geest krijgen.”

“Maar deze week liet vooral zien dat voetbal boven alles een mind game is: een spel van het brein. Een sport die uiteraard óók draait om tactiek, om techniek, om fitheid en energie. Maar minstens zo vaak is bepalend hoe je omgaat met druk, met teleurstelling of met een plots veranderende situatie.”

De Volkskrant zag in de eerste helft een gemakzuchtig PSV. “Het spel oogde vrijblijvend, te makkelijk, zonder werkelijke bereidheid. Mannen met een fijn leven, kampioenen die hun werk meestal soepeltjes klaren, behalve als ze echt goede tegenstanders treffen.”

In de tweede helft kwam er meer energie in het spel van de ploeg van Peter Bosz. “Na rust, toen het dus 0-2 was, gingen ze opeens tempo maken en druk zetten zoals Peter Bosz dat graag ziet, toen volgde de ene wanhopige aanval op de andere. Sjachtar hield alleen nog tegen, PSV viel aan met zijn allen. Met drie goals en een ovatie tot gevolg.”

Het Eindhovens Dagblad deelt eveneens in de euforie. “Wie na 85 minuten de tv heeft uitgezet of uit het Philips Stadion was weggegaan omdat het duel vanuit PSV-perspectief niet meer om aan te zien was, moet na het vernemen van de uitslag de haren uit het hoofd hebben getrokken. Elke voetballiefhebber wil dit zien en supporters leven voor dit soort comebacks, net zoals die van Feyenoord van dinsdagavond.”