Nederlandse media meedogenloos: 'Ajax maakt zichzelf historisch belachelijk'

De Nederlandse ochtendkranten zijn hard voor Ajax, een dag na de 1-0 nederlaag tegen FK RFS in Riga. Met name De Telegraaf slijpt de messen. Journalist Mike Verweij schrijft zelfs over een historische verliespartij.

“De Amsterdammers maken zichzelf historisch belachelijk”, zo luidt de eerste conclusie van Verweij. De journalist is van mening dat het slechte veld en de treurige ambiance geen excuus mag zijn voor de afgang van Ajax.

Verweij wijst met zijn vinger vooral naar trainer Francesco Farioli. “Dat er snel kwaliteit bij moet, maakte het duel in Riga duidelijk. Al had Farioli ook met het huidige materiaal natuurlijk gewoon een zege moeten boeken.”

Journalist Johan Inan heeft medelijden met de afgereisde supporters uit Amsterdam. “2.500 Ajax-fans bleven verbouwereerd en bevroren achter. 7.000 Letten vierden een historisch feestje, want na acht nederlagen en vier gelijke spelen wint RFS voor het eerst in een Europese wedstrijd.”

De clubwatcher van het Algemeen Dagblad is benieuwd naar de laatste week van de winterse transferperiode. “Farioli verwacht nog een linksbuiten én een rechtsback. Gaan die er nog komen? Bij Ajax weet je het nooit.”

Ook De Volkskrant spreekt van een blamage. “De Amsterdammers creëerden amper kansen, terwijl de thuisploeg bij een spaarzame uitval in de 78ste minuut via de Fin Adam Markhiev het duel besliste.”

Farioli moet zich achter zijn oren krabben. “Door deze nederlaag is de kans dat Ajax zich rechtstreeks plaatst voor de achtste finales van de Europa League verkeken en moet het team van trainer Francesco Farioli zich richten op de tussenronde.”