Nederlands WK-zaalvoetbalavontuur strandt in schoonheid na nederlaag tegen Oekraïne

De Nederlandse zaalvoetballers zijn er niet in geslaagd om de kwartfinales van het WK te bereiken. Oekraïne bleek net te sterk: 1-3. De Nederlanders deden dit jaar voor het eerst in 24 jaar tijd weer mee aan het WK Futsal, en stranden daar dus in de achtste finales.

Na al vijf minuten spelen keken onze landgenoten tegen een achterstand aan. Zvarych was het eindstation van een uitstekende Oekraïense aanval: 0-1. Die achterstand had kort daarna forser uit kunnen pakken, ware het niet dat de lat Nederland in de wedstrijd hield.

Ismail Ouaddouh kwam in de eerste twintig minuten het dichtst bij een antwoord. Zijn inzet eindigde na een hakbal op de paal. Ook Mohamed Chih had de gelijkmaker op zijn schoon, maar oog in oog met de Oekraïense doelman faalde hij.

Trainer Miguel Andrés Rodriguez moest het in het tweede bedrijf van twintig minuten naar zijn hand zetten. Hij zag bezorgd toe hoe Oekraïne direct na rust ongelofelijk hard op de lat vuurde. In een spannend schouwspel maakte Nederland met nog zo’n elf minuten te gaan gelijk.

Ayoub Boukhari dribbelde zijn man buitenom voorbij, en speelde met de buitenkant van de voet een fantastische pass in op Saïd Bouzambou, die prima afwerkte: 1-1. Van lange feestvreugde was geen sprake. Vrijwel direct na de gelijkmaker stelden de Oekraïners orde op zaken.

Nigel de Jong, directeur bij de KNVB, zag lijdzaam toe hoe de Oekraïense doelman de zaal in dribbelde en aflegde op Melnyk. Die passeerde doelman Manuel Kuijk en schoot de bal laag in het goal: 1-2.

Via Jordy Cretier kwamen de Nederlanders nog bijna op gelijke hoogte, maar zijn schot werd ternauwernood gekeerd. Aan de andere kant redde Kuijk al vallend formidabel na een razendsnelle Oekraïense omschakeling.

Richting het eind probeerde Nederland met een voetballende keeper een gelijkmaker te forceren, maar tevergeefs. In de slotminuut gooide Oekraïne het duel in het slot. Ouaddouh leverde de bal in bij Melnyk, die de bal in het doel zonder keeper, maar met een speler werkte: 1-3.