Ruud van Nistelrooij heeft Jelle ten Rouwelaar meegenomen naar Leicester City. De Engelse club had daar tot dusver officieel niks over naar buiten gebracht, maar dinsdagavond nam Ten Rouwelaar naast Van Nistelrooij plaats op de bank van Leicester, tijdens de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United.

Ten Rouwelaar was tot vorige maand werkzaam als keeperstrainer bij het Manchester United van Erik ten Hag. Toen laatstgenoemde werd ontslagen en bekend werd dat opvolger Rúben Amorim zijn eigen staf meenam, kon ook Ten Rouwelaar op zoek naar een nieuwe werkgever.

Die heeft hij nu dus gevonden in Leicester. Ten Rouwelaar werkte bij Manchester United ook al enkele maanden samen met Van Nistelrooij, nadat laatstgenoemde afgelopen zomer werd aangesteld als assistent-trainer.

Wat de precieze functie van Ten Rouwelaar is, is nog onduidelijk. Met Danny Alcock heeft de club namelijk momenteel al een keeperstrainer in dienst.

Ten Rouwelaar werkte in het verleden als keeperstrainer bij RSC Anderlecht, NAC Breda, Oranje Onder 20 en Burnley. Deze zomer ging hij aan de slag bij Ajax, maar al na twee weken stapte hij voor een bedrag van honderdduizend euro over naar Manchester United.

Daar was de geboren Fries uiteindelijk dus slechts enkele maanden werkzaam. Vorige maand bleek er geen plek meer voor hem te zijn op Old Trafford.

Ten Rouwelaar kwam in het verleden uit voor onder meer PSV, FC Groningen en NAC en kwam tot meer dan 300 wedstrijden in het betaald voetbal. In 2016 zette hij zijn eerste stappen in de wereld van de keeperstraining.