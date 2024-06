Nederlands liedje is absolute EK-hit in het buitenland: plek 1 in Duitse top 50

Het bekende feestnummer Links Rechts van Snollebollekes is al zeven jaar oud, maar wordt tijdens het EK 2024 opnieuw ontdekt in een buurland. Het nummer van Rob Kemps (38) gaat na een viralfilmpje van de Oranje-supporters zelfs aan kop in een hitlijst in Duitsland.

Supporters van het Nederlands elftal die in de straten van Hamburg van links naar rechts sprongen op het bekende nummer van Snollebollekes waren tijdens het EK een grote hit op social media. "Het is ongekend wat er is gebeurd met die beelden uit Hamburg", zegt Rob Kemps in De Coen & Sander Show op radiozender JOE.

"Dat filmpje is 18 miljoen keer gedeeld, zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Ik denk dat mensen vanaf nu altijd denken dat Nederlanders van links naar rechts binnen komen lopen", aldus Kemps.

Inmiddels is het feestnummer van Snollebollekes ook populair onder supporters uit het buitenland. In een nieuwe video die gretig aftrek vindt op social media gaan ook Engelse supporters los op Links Rechts.

Dat het liedje ongekend populair is komt ook tot uiting in de hitlijsten. Zo bezet Links Rechts nu plek 1 van de viral top 50 hitlijst uit Duitsland op Spotify.

Na alle aanvragen vanuit het buitenland werkt Kemps naar verluidt aan een buitenlandse editie van het nummer Links Rechts.

Viral Top 50 Germany op Spotify.

