Nederlands feest: Hoever, Manhoef en Burger bezorgen Stoke City veel ademruimte

Een waar Nederlands feest zaterdagmiddag bij Stoke City, waar Ki-Jana Hoever, Million Manhoef én Wouter Burger tot scoren kwamen tegen Plymouth Argyle: 3-0. Een cruciale zege voor Stoke, dat nu de zeventiende plaats bezet in het Championship en zes punten losstaat van Huddersfield Town, dat plek 22 bekleedt en zes punten minder heeft dan Stoke. Met nog twee duels te gaan is Stoke zo goed als zeker van lijfsbehoud.

Bijzonderheden:

Stoke, waar Burger de enige Nederlander was die niet aan de aftrap verscheen, pakte vlak voor rust de leiding via Hoever. De voormalig PSV'er sneed de zestien binnen en rondde met rechts keurig af in de verre hoek: 1-0.

De 2-0 viel in de blessuretijd van de eerste helft. Manhoef ontving de bal op randje zestien en verraste Plymouth door met een heupschot de verre hoek te vinden: 2-0. Het was voor de pijlsnelle aanvaller zijn tweede goal voor Stoke, waarvoor hij sinds afgelopen winter speelt.

In de blessuretijd van de tweede helft zorgde Burger voor de Hollandse kers op de taart. De ex-Feyenoorder schoot met links raak in de verre hoek: 3-0. Stoke wacht nog duels met Southampton (uit) en Bristol City (thuis).

