Nederlands elftal laat score na moeizaam begin toch nog hoog oplopen

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een riante oefenzege geboekt op Schotland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde lang niet altijd overtuigend, maar gooide in het laatste kwart alle schroom van zich af. Aan de hand van een uitblinkende Tijjani Reijnders liep de score op tot 4-0.

Koeman verraste met zijn opstelling door onder meer Jeremie Frimpong, Xavi Simons en Georginio Wijnaldum te laten starten. Frimpong kreeg een diepe, hangende rol aan de rechterkant en speelde zo als verkapte rechtsbuiten.

Voor Wijnaldum was het zijn eerste interland in negen maanden tijd. De middenvelder van Al-Ettifaq staat er nog altijd goed op bij Koeman en moest een tandem vormen met Memphis Depay, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht.

Tijjani Reijnders zet Oranje vlak voor rust op 1-0 voorsprong. Zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. En wat voor een ???? Kijk hier live mee ? https://t.co/Ie9kKssotZ#NEDSCH pic.twitter.com/aSAk9IkHKz ‚ÄĒ NOS Sport (@NOSsport) March 22, 2024

De Schotten hadden in de beginfase meer balbezit dan vooraf verwacht. Oranje leed veel balverlies en zag een kopbal van Lawrence Shankland, goed voor 20 goals in de Schotse competitie dit seizoen namens Hearts, op het dak van het doel belanden.

Na een kwartier spelen kwam Oranje opnieuw goed weg, toen Frimpong het duel van zijn directe tegenstander verloor en Mark Flekken en de lat redding moesten brengen. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen kwam nauwelijks in het spel voor en werd uiteindelijk na ruim een uur gewisseld.

Reijnders had Oranje toen al op een 1-0 voorsprong gezet. De middenvelder van AC Milan kreeg op slag van rust tijd en ruimte om uit te halen en schoot prachtig raak in de linkerbovenhoek. Het was voor de voormalig AZ'er zijn eerste goal in zijn zevende interland.

Georginio Wijnaldum kopt de 2-0 binnen! Zijn 28ste goal voor Oranje ?? Kijk hier live mee ? https://t.co/Ie9kKssotZ#NEDSCH pic.twitter.com/J7kBr1ZVag ‚ÄĒ NOS Sport (@NOSsport) March 22, 2024

Na rust ging de amusementswaarde omhoog en vielen er meer kansen en goals te noteren. Flekken moest handelend optreden op inzetten van John McGinn en Billy Gilmour, terwijl aan de overkant Memphis dicht bij een verdubbeling van de score was.

Het Nederlands elftal mocht het zichzelf aanrekenen dat Schotland mogelijkheden kreeg op de gelijkmaker. Zo bracht Flekken Reijnders in de problemen in een poging op te bouwen. Even later ging Mats Wieffer hopeloos in de fout. Het cadeautje van de Feyenoorder werd niet uitgepakt door Shankland, die op de lat schoot.

Koeman bracht daarop Joey Veerman en Denzel Dumfries binnen de lijnen en zag Wijnaldum het duel in het slot gooien. Op aangeven van Cody Gakpo kopte de middenvelder raak: 2-0. Gakpo was zelf ook veelvuldig op zoek naar een goal, maar faalde meermaals in de afronding.

En daar is de vierde! Donyell Malen wordt door Tijjani Reijnders weggestuurd met een schitterend passje en rondt keurig af ?? Kijk hier live mee ? https://t.co/Ie9kKssotZ#NEDSCH pic.twitter.com/smnbVVnC2n ‚ÄĒ NOS Sport (@NOSsport) March 22, 2024

Voor Oranje was de kous daarmee nog niet af, daar invallers Wout Weghorst en Donyell Malen ook nog een duit in het zakje deden. De spits uit Borne kopte een corner van Joey Veerman binnen, terwijl Malen op aangeven van de uitblinkende Reijnders voor het slotakkoord zorgde: 4-0. Zo werd alsnog een ruime score neergezet.

