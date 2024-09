Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond een punt overgehouden aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Een aantrekkelijk duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 2-2. Daardoor blijft Oranje voorlopig op plek twee staan in de groep, met evenveel punten als Duitsland, maar een minder doelsaldo. Tegelijkertijd speelden ook Hongarije en Bosnië en Herzegovina tegen elkaar. Ook dat duel eindigde gelijk: 0-0.

Bondscoach Ronald Koeman koos ervoor om zijn basiself grotendeels hetzelfde te houden als tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 zege). De enige nieuwe naam was Brian Brobbey, die Joshua Zirkzee in de spits verving. Ook bij Duitsland één wijziging: Deniz Undav startte als spits, in plaats van de geblesseerde Niclas Füllkrug.

Oranje kende een droomstart, want al na anderhalve minuut stond het 1-0. Bart Verbruggen bereikte met een lange bal Brobbey, die hem teruglegde op Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool gaf vervolgens een diepe bal op Tijjani Reijnders, die een vrije doortocht richting Marc-André ter Stegen had en koel bleef: 1-0.

Het was volgens Opta het snelste tegendoelpunt voor Duitsland sinds 1974. Ook toen was Nederland de tegenstander: in de WK-finale was Johan Neeskens destijds drie seconden eerder trefzeker dan Reijnders dinsdag.

Na die vroege openingstreffer kroop ook Duitsland langzaam wat meer uit de schulp. Zo schoot Kai Havertz de bal in het zijnet en ging een kopbal van Nico Schlotterbeck over. Maar hoewel de Duitsers in de eerste helft het meeste balbezit hadden, waren de grootste kansen lange tijd voor het Nederlands elftal.

Na een kwartier kopte Denzel Dumfries net naast uit een vrije trap van Xavi Simons. Even later had Simons zelf de kans op de 2-0, na een uitstekende pass van Gravenberch. De poging van de RB Leipzig-middenvelder werd echter eenvoudig gepakt door Ter Stegen.

Ook Cody Gakpo rook aan de tweede treffer. Ter Stegen bracht echter redding op zijn poging, maar daarnaast bleek Gakpo buitenspel te staan. Niet lang daarna was het aan de andere kant van het veld plotseling raak. De Ligt leed balverlies, op de daaropvolgende poging van Florian Wirtz had Verbruggen nog een antwoord, maar in de rebound scoorde Undav alsnog: 1-1.

Nauwelijks bekomen van die tegentreffer volgde vlak voor rust nog een klap voor Oranje: Nathan Aké raakte geblesseerd. In een poging de bal te controleren strekte hij zijn been, maar daarbij liep hij een op het oog serieuze hamstringblessure op. Aké was zichtbaar geëmotioneerd en verliet per brancard het veld.

Alsof dat nog niet genoeg tegenslag was voor Nederland, werd het ook nog 1-2 aan het einde van de eerste helft. David Raum gleed de bal voor het doel, Undav verlengde en bij de tweede paal kon Joshua Kimmich geheel vrijstaand binnentikken.

Vroeg in de tweede helft, met onder meer debutant Jan Paul van Hecke binnen de lijnen voor De Ligt, werd het weer gelijk. Brobbey gebruikte zijn lichaam goed in het Duitse strafschopgebied en zette de bal laag voor. Daar stond Dumfries klaar om eenvoudig binnen te tikken: 2-2.

Het spel golfde vervolgens op en neer. Havertz kreeg de bal er min of meer voor open doel niet in, Ter Stegen had moeite met een afstandsknal van Gravenberch en de doorgebroken Undav kreeg - in buitenspelpositie - de bal niet over Verbruggen heen.

Naarmate het einde dichterbij kwam, begonnen de kansen af te nemen. De vrijstaande Raum was nog het dichtst bij de winnende goal, maar hij kopte bij de tweede paal over. Beide landen namen vervolgens genoegen met een gelijkspel.

Op 11 oktober staat voor Nederland het volgende Nations League-duel op het programma, in en tegen Hongarije. Drie dagen later is Duitsland opnieuw de tegenstander.