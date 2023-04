Nederlanders zijn niet te stoppen in Stade de France: Toulouse verovert beker

Zaterdag, 29 april 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:23

Toulouse heeft zaterdagavond op zéér overtuigende wijze ten koste van FC Nantes de Coupe de France veroverd: 1-5. Thijs Dallinga was voor rust met twee treffers van grote waarde voor de ploeg van trainer Philippe Montanier, die ook Branco van den Boomen en Stijn Spierings zag uitblinken. De middenvelders waren verantwoordelijk voor de assists bij de 0-1 en 0-2 van Logan Costa. In de slotfase maakte Zakaria Aboukhlal er met een schitterende pegel ook nog 1-5 van. Het is de eerste keer in zijn clubgeschiedenis dat Toulouse het Franse bekertoernooi wint.

Toulouse kende een absolute droomstart. In de vierde minuut schilderde Van den Boomen een hoekschop op het hoofd van Logan Costa, die feilloos raak kopte: 0-1. De wedstrijd was amper tien minuten oud toen Toulouse op 0-2 kwam en ook dit keer speelde Van den Boomen een belangrijke rol. Zijn vrije trap kwam uiteindelijk bij de tweede paal terecht bij Spierings, die uitstekend voorgaf en Costa de kans bood om zijn tweede van de avond binnen te koppen. Desondanks kreeg Nantes ogenblikken later een goede mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen. De ongedekte Mostafa Mohamed zag zijn schot richting de linkerhoek echter op het laatste moment onschadelijk worden gemaakt door een verdediger.

Het bleek een dure misser te zijn, want de eerstvolgende grote kans ging er aan de andere kant wel in. Gabriel Suazo had een schitterende pass met buitenkant rechts in huis op Dallinga, die koel bleef en Alban Lafont met een subtiel stiftje kansloos liet: 0-3. De droomavond van Toulouse werd na iets meer dan een half uur spelen nóg mooier. Farès Chaïbi zag zijn schot nog gekeerd worden door Lafont, die de bal niet goedweggewerkte en moest toezien hoe Dallinga simpel gebruik maakte van het cadeautje: 0-4.

Het eerste gevaar na rust kwam van Van den Boomen, die zijn voorzet via de handen van Lafont tegen de lat zag belanden. Aan de andere kant deed Andy Delort bijna iets aan de achterstand, ware het niet dat zijn kopbal net over vloog. 25 minuten voor tijd kreeg Dallinga zijn applauswissel. Vanaf de bank zag hij dat Nantes een kwartier voor tijd een strafschop kreeg na een overtreding van Rasmus Nicolaisen. Ludovic Blas liet Toulouse-goalie Kjetil Haug vervolgens kansloos: 1-4. Een comeback zat er echter nooit in en tien minuten voor tijd maakte Toulouse zelfs de vijfde van avond. Een vrije trap van Van den Boomen kon niet goed worden weggewerkt en daar maakte Aboukhlal met een heerlijke poeier vanaf randje zestien dankbaar gebruik van: 1-5.