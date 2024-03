Nederlander met nul interlands maakt furore: â€˜Deze zomer gaat hij naar topclubâ€™

Nederlander met nul interlands maakt furore: ‘Deze zomer gaat hij naar topclub’

Crysencio Summerville gaat komende zomer een flinke stap hogerop maken, zo voorspelt Süleyman Öztürk van Voetbal International. De expert buitenlands voetbal ziet Summerville dit seizoen schitteren bij Leeds United. "Ik denk dat hij al richting de veertig miljoen euro moet kosten", aldus Öztürk in het video-item VI Uncensored.

Summerville staat dit seizoen op een indrukwekkend aantal van 16 goals en 9 assists in 38 officiële wedstrijden, maar tot een debuut in het Nederlands elftal kwam het nog niet voor de ex-Feyenoorder. "Ik las vanochtend dat Suriname bezig is om Summerville te overtuigen", vertelt Öztürk. "Ik wist eigenlijk niet dat hij ook voor Suriname kan spelen. Je moet als elftal toch ergens beginnen... Dat zou een ster zijn."

Öztürk is groot liefhebber van de 22-jarige vleugelspits. "Als je het hebt over spelers die de potentie hebben om de top te halen... We hebben het vaak over spelers uit de Eredivisie, maar hij is een van de beste spelers uit de Championship."

Summerville speelde in eerdere seizoenen al 34 wedstrijden in de Premier League en gaat volgens Öztürk zeker niet op het tweede Engelse niveau blijven spelen. "Volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien, denk ik. Dan gaat hij een transfer maken. Dat kan niet anders."

In het Nederlands elftal heeft Summerville op de linksbuitenpositie veel concurrentie. Öztürk krijgt de vraag of de aanvaller mee moet naar het EK. "Dat gaat ver, maar ik zou hem gewoon willen zien op een hoger niveau. Ik kijk altijd alle momenten uit de wedstrijden na van Summerville. Dan zie je een ontwikkeling, van een punt A tot B."

Öztürk is enthousiast over wat Summerville dit seizoen laat zien. "Het afgelopen halfjaar heeft hij zich geweldig ontwikkeld. Hij is niet alleen een linksbuiten die getruct is, maar hij ontwikkelt zich ook als nummer 10."

Summerville komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd al vóór zijn debuut in de hoofdmacht verkocht aan Leeds United. "Arne Slot heeft afgelopen zomer geïnformeerd, maar hij is nu onbetaalbaar geworden voor Feyenoord. Het is een van de beste spelers uit de Championship."

