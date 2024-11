Nederlander genoemd als opvolger van vertrekkende Stefan de Vrij bij Inter

Stefan de Vrij is bezig aan zijn laatste seizoen bij Inter. Het contract van de 32-jarige centrumverdediger loopt komende zomer af en gaat niet verlengd worden, zo meldt Corriere dello Sport. Zodoende komt er ook weer nieuwe hoop bij menig Feyenoord-fan.

De Vrij maakte in de zomer van 2018 de overstap van Lazio naar Inter en speelt sindsdien een zeer verdienstelijke rol in de selectie van Nerazzurri. Zijn contract loopt deze zomer echter af en gaat ook niet verlengd worden, aldus de Italiaanse sportkrant. Francesco Acerbi beschikt over een contract dat medio 2026 afloopt.

Er is wel een optie tot nog een jaar opgenomen in het contract van De Vrij, maar Inter gaat die niet lichten om zo ruimte te maken in het salarishuis. De Vrij heeft naar verluidt al aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië op zak, maar het is de vraag of de Nederlander een avontuur in het Midden-Oosten ziet zitten.

Feyenoord-fans hopen daarom vurig op een terugkeer van De Vrij in De Kuip. De verdediger brak tussen 2009 en 2014 door in Rotterdam, waarna hij het avontuur in de Serie A aanging. De salariseisen van De Vrij zouden echter een struikelblok kunnen vormen voor Feyenoord.

Inter is al voorzichtig op zoek naar opvolgers voor De Vrij en Acerbi. Volgens Corriero dello Sport staat Danilho Doekhi hoog op dat lijstje. De geboren Rotterdammer, die onlangs nog liet weten zijn interlands voor Suriname te willen gaan spelen, zou meer dan 15 miljoen euro moeten kosten.

De Vrij keert dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk terug in de basis bij het Nederlands elftal. Zijn terugkeer gaat vermoedelijk ten koste van Jan Paul van Hecke, die in de wedstrijd tegen Hongarije (4-0 winst) nog aan de aftrap verscheen.

Het is daarbij ook aannemelijk dat De Vrij meteen de aanvoerdersband om zijn arm krijgt. Maandag werd namelijk al bekend dat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, normaal gesproken de eerste twee aanvoerders bij Oranje, het trainingskamp hadden verlaten.