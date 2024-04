NEC wacht forse uitdaging tegen Feyenoord: ‘Ja, die wedstrijd tegen Ajax...’

NEC maakt zich op de belangrijkste wedstrijd in zijn recente clubhistorie. De Nijmegenaren nemen het zondag in de finale van de TOTO KNVB Beker op tegen Feyenoord en dat wordt voor de club de vijfde bekerfinale in zijn geschiedenis. Een eindzege zat er nog nooit in.

NEC kent een prima seizoen en vecht naast de TOTO KNVB Beker ook om plek vijf in de Eredivisie. Eerst gaat alle focus op zondag, wanneer de Gelderlanders het in De Kuip opnemen tegen Feyenoord. Op voorhand zijn de Rotterdammers de duidelijke favoriet, bevestigt ook trainer Rogier Meijer tegenover Voetbal International. "Een uitstekende ploeg, die normaal gesproken in een volle Kuip ook nog iets extra's kan. Gelukkig zijn er nu meer van onze supporters bij." NEC zal gesteund worden door ruim 17.000 fans.

Meijer zag Feyenoord Ajax onlangs vernederen (6-0) en is dus gewaarschuwd. "Ja, Feyenoord maakte indruk. Maar Feyenoord maakt altijd indruk op mij. De hand van Arne Slot is de laatste jaren duidelijk zichtbaar. En ja, die wedstrijd tegen Ajax. Dat heeft ook te maken met het sentiment daar. Ze waren zo enorm gretig. Het eigen publiek stond erachter en de positie waarin Ajax zich bevindt, zal ook hebben meegespeeld. De intensiteit van Feyenoord was super hoog en iedere fout in de opbouw werd meteen afgestraft."

NEC stond in 1973, 1983, 1994 en 2000 al eens in de bekerfinale, maar een eindzege zat er nog nooit in. De Nijmegenaren maken dit seizoen een uitstekende indruk en hebben met onder meer Tjaronn Chery, Kodai Sano, Koki Ogawa en Dirk Proper enkele Eredivisie-smaakmakers onder contract staan.

Dat NEC het Feyenoord lastig kan maken in De Kuip, bleek eerder dit seizoen. Feyenoord leidde dankzij treffers van Javairô Dilrosun en Santiago Gimenez met 2-0, maar doelpunten van Proper en Magnus Mattsson bezorgden NEC een knap punt in Rotterdam-Zuid. Daarnaast wisten de Nijmegenaren te winnen van enkele andere hoogvliegers, zoals AZ (1-2), FC Twente (1-0) en PSV (3-1).

"We hebben laten zien dat we kunnen stunten", weet Meijer. "We hebben altijd een idee over hoe we zo'n wedstrijd moeten spelen. Dat hebben we zondag ook nodig. Het is bij uitstek een wedstrijd om boven onszelf uit te stijgen. We gaan proberen om de wedstrijd van ons leven te spelen en daar te winnen."

Meijer bereidt zijn ploeg op een gebruikelijke manier voor, al voelt ook hij dat de bekerfinale anders is dan een reguliere wedstrijd. "In grote lijnen ziet de voorbereiding er nu weer hetzelfde uit. We hebben nu alleen iets meer tijd. Verder bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de tegenstander, wat we altijd doen. In de meeste dingen verschilt het dus niet zo met een competitiewedstrijd. De aandacht is natuurlijk wel anders. Dit hebben we nog nooit gehad. Het gaat hier om een landelijke finale, dat is toch even anders."

