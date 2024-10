NEC stevent af op vroege bekerexit, maar mag blijven dromen van De Kuip na blunder doelman PEC Zwolle

NEC heeft dinsdag een vroege aftocht in de TOTO KNVB Beker op het nippertje weten te voorkomen. De verliezend bekerfinalist van afgelopen seizoen koerste tegen PEC Zwolle op een 1-2 nederlaag af, maar in de slotfase kon dat alsnog worden voorkomen, al was daar wel de hulp bij nodig van de blunderende PEC-doelman Jasper Schendelaar. In de verlenging liep NEC vervolgens uit naar een spectaculaire 4-3 overwinning.

Na een weinig verheffend eerste kwartier in Nijmegen brak Jamiro Monteiro de ban voor de bezoekers uit Zwolle. De rechtermiddenvelder werd weggestuurd door Dylan Mbayo en rondde vervolgens alleen voor doelman Stijn van Gassel beheerst af: 0-1. Een tegenvaller voor NEC en het gemor van de fans in De Goffert was dan ook niet van de lucht.

Kort voor het rustsignaal kon de eerste grote kans voor NEC worden genoteerd. Doelman Jasper Schendelaar verkeek zich op een hoge voorzet, waardoor Koki Ogawa op het Zwolse doel kon koppen. De keeper van PEC herstelde zich echter op tijd en hield zijn doel schoon. Slechts luttele minuten later kreeg Ogawa opnieuw een goede kans, na slecht verdedigen van Olivier Aertssen, maar ook deze keer bleef de gelijkmaker van NEC uit.

Ook na de hervatting was Ogawa de gevaarlijkste aanvaller aan de kant van NEC. Schendelaar voorkwam echter ook ditmaal dat de Japanner met het hoofd zou scoren. Het was in ieder geval al snel duidelijk dat PEC de bekerwinst niet cadeau zou krijgen van de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen. Wél was Monteiro dicht bij de tweede Zwolse treffer met een schot dat net naast het Nijmeegse doel vloog.

Na ruim een uur spelen kwam NEC langszij, zij het met enig geluk. Mees Hoedemakers wist Sontje Hansen te vinden op links, en de aanvaller zocht direct zijn bewaker Sherel Floranus op. De naar binnen gekomen Hansen probeerde het met een schot en had geluk dat de bal via de ongelukkige Aertssen in het doel plofte: 1-1. Gejuich en opluchting in De Goffert en het gevoel dat er in de slotfase meer te halen viel voor NEC.

De ploeg van trainer Rogier Meijer zocht direct weer de aanval op, al kon een schotje van Calvin Verdonk Schendelaar niet verontrusten. Maar net op het moment dat het momentum met NEC was, herstelde PEC de voorsprong. Anouar El Azzouzi gaf op maat voor vanaf rechts en het was Vente die voor zijn bewaker kwam en vakkundig raak kopte in de rechterhoek: 1-2. Een fikse domper voor NEC, dat juist weer helemaal terug was in de wedstrijd na de gelijkmaker van Hansen.

Iván Márquez kopte een kwartier voor het einde nog rakelings naast voor NEC, maar verder leek de thuisploeg niet te komen in de slotfase van de bekerontmoeting. De 2-2 viel alsnog in de 89ste minuut: Schendelaar liet een kopbal van dichtbij van Ogawa door zijn handen glippen, tot ongeloof en verbijstering van alles en iedereen bij PEC. In plaats van een knappe bekerzege na 90 minuten werd een verlenging noodzakelijk in Nijmegen.

In de eerste helft van de verlenging trok NEC de bekerwedstrijd naar zich toe. Kort voor de rust werd Schendelaar compleet verrast door een knal van Kento Shiogai in de korte hoek: 3-2. Niet lang daarna was de sluitpost van PEC kansloos op een schot van Ogawa, al werd diens inzet onderweg van richting veranderd. PEC was geknakt door de dubbelslag, al werd het nog spannend na hands in de zestien van NEC. Voormalig Vitessenaar Thomas Buitink tekende vanaf de stip voor de 4-3. In de resterende minuten was PEC echter niet meer bij machte om nog een keer te scoren, waardoor uitschakeling een feit is.