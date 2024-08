NEC legt voor rust basis voor opvallend eenvoudige zege op Fortuna Sittard

NEC heeft Fortuna Sittard het eerste puntenverlies van het seizoen toegediend. De Nijmegenaren, die zelf teleurstellend aan het seizoen waren begonnen met twee nederlagen, zegevierden met 0-3. Koki Ogawa, Rober Gonzalez en Sami Ouaissa verzorgden de doelpuntenproductie.

Bij NEC was er onder meer een basisplaats voor nieuweling Thomas Ouwejan. De flankspeler, verdediger van origine, begon als linksbuiten. Zijn basisplaats ging ten koste van Mees Hoedemakers. Bij Fortuna was er onder meer een basisplek voor voormalig NEC'er Mattijs Branderhorst.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na een kwartier spelen van de bezoekers. Gonzalez vond Ogawa met een goede pass in het strafschopgebied, maar in plaats van te schieten besloot de spits te kappen, waarmee de kans om zeep werd geholpen.

Na ruim een half uur spelen was het wel raak voor de ploeg van Rogier Meijer. Brayann Pereira trok de bal na een pass achter de verdediging knap voor, waarna Ogawa schitterend raak volleerde in de verre hoek: 0-1.

Fortuna beet wel van zich af, maar wist de grootste kans van de wedstrijd niet te verzilveren. Shawn Adewoye werd bij een ingestudeerde hoekschop volledig over het hoofd gezien door de defensie van NEC, maar zijn kopbal ging over het doel.

Het was nog voor rust dat de bezoekers uit Nijmegen de score verdubbelden. Een afgemeten voorzet van Ouwejan kon via de benen van Branderhorst door Gonzalez in het doel worden gekopt. Het was voor Ouwejan zijn eerste assist in de Eredivisie sinds maart 2019, toen namens AZ tegen Fortuna.

De aanvang van de tweede helft liet even op zich wachten, nadat scheidsrechter Jeroen Manschot een gat in een van beide doelen had ontdekt. Nadat dit was hersteld, kon het tweede bedrijf met lichte vertraging alsnog van start gaan.

Fortuna ging in die tweede helft al snel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar had geen geluk in de afronding. NEC mocht onder meer de oplettende doelman Robin Roefs bedanken dat het bij 0-2 bleef.

Nadat Meijer zijn complete aanval een kwartier voor tijd naar de kant had gehaald, gooide Ouaissa het duel in het slot. Fortuna claimde een strafschop na een duw van Bram Nuytinck, maar kreeg deze niet, waarop Ouaissa Branderhorst in de tegenstoot voor de derde keer kansloos liet: 0-3.