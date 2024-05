NEC herstelt zich van achterstand en wint mede dankzij beauty Chery in Almere

NEC heeft zijn prima reguliere seizoen in stijl afgesloten. De ploeg van trainer Rogier Meijer won met 1-4 van Almere City dankzij treffers van Kodai Sano, Dirk Proper, Koki Ogawa en Tjaronn Chery. Een knappe overwinning, na de vroege openingstreffer van Rajiv van La Parra. NEC eindigt het reguliere seizoen op plek zes en gaat in de play-offs op jacht naar een Conference League-ticket.

Almere-trainer Alex Pastoor kon niet beschikken over Yoann Cathline (geschorst) en Peer Koopmeiners (geschorst). Álvaro Peña was de vervanger van Koopmeiners, terwijl Van La Parra mocht opdraven voor Cathline. Bij NEC ontbraken de geblesseerden Rober González en Rijk Janse. Trainer Rogier Meijer stelde zijn sterkst mogelijke elftal op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Almere had zijn gewenste start te pakken, toen Van La Parra de bal in de verre hoek krulde. Halverwege de eerste helft volgde er een flink opstootje. Bij een onschuldig duel werkte Calvin Verdonk weg richting de zijlijn en schoot hij tegen een staflid aan. Na een kort gesprek tussen Pastoor en Verdonk gingen spelers en stafleden zich met het voorval bemoeien en liepen de gemoederen hoog op. Uiteindelijk liep het met een sisser af.

Vlak na dat moment zette Sano een aanval op aan de linkerkant. Ogawa gaf mee aan Sontje Hansen, die Sherel Floranus wist uit te kappen, maar vervolgens niet verder kwam. Doelman Nordin Bakker dacht de bal te kunnen oprapen, maar kwam bedrogen uit. De afvallende bal kwam terecht bij Chery, die de bal panklaar op het hoofd van Sano legde: 1-1.

NEC had na een schitterende actie van Youri Baas op 1-2 moeten komen. De linkspoot snelde de zestien in en hield bewust even in, waardoor hij Bakker simpel kon omspelen. Baas legde prima terug op Chery, die eerst aannam en daarmee Floranus de gelegenheid gaf om op de doellijn op spectaculaire wijze te redden.

Op slag van rust, in de tweede minuut van de blessuretijd, was het alsnog raak voor de Nijmegenaren. Chery schilderde een vrije trap op het hoofd van Proper, die in alle vrijheid mocht binnenknikken in de korte hoek: 1-2.

In de fase na rust kwam Almere zeer dicht bij de gelijkmaker via Kornelius Hansen. De Noorse spits zag zijn inzet echter via de onderkant van de lat uit de doelmond schieten. Na ruim een uur verdubbelde NEC de marge. Na een uiterst fraaie aanname van Chery schoot de aanvallende middenvelder tegen een verdediger aan, waarna de bal perfect voor de voeten van Ogawa viel: 1-3.

Almere ging op jacht naar de aansluitingstreffer, wat NEC de nodige ruimtes opleverde. Ogawa gaf uitstekend mee aan invaller Sylla Sow, die op zijn beurt breed legde op Chery. De creatieveling schoot de bal prachtig in de kruising: 1-4. Almere eindigt het seizoen met een fraaie dertiende plaats.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!