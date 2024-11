NEC-directeur Van Schaik onthult: “Sandler was toen dichtbij transfer naar topclubs”

Wilco van Schaik heeft zondag bij Goedemorgen Eredivisie onthult dat Philippe Sandler vorig seizoen dichtbij een transfer naar Ajax was. Een zoveelste blessure gooide uiteindelijk roet in het eten. De verdediger ligt nu vast tot 2029, maar heeft een hoge afkoopsom in zijn contract.

De analisten aan tafel zijn lovend over de verdediger. “Als ik vier van die ballen van Sandler zie, dan is mijn weekend al geslaagd. Hij speelt ze allemaal zo hard door de linies heen”, smult Hans Kraay.

"Vorige week was het echt bruut wat hij deed”, stelt Van Schaik. “Dat was echt ongekend. Het is echt genieten, het is buitenaards.” Aad de Mos sluit zich daar volledig bij aan. “Vorig jaar was hij natuurlijk buitencategorie. Er was ook interesse van grote clubs. Maar ja, hij heeft één nadeel. Dat is zijn blessuregevoeligheid.”

Van Schaik laat weten dat er inderdaad interesse was van grote clubs en dat Sandler zelfs dichtbij een transfer was. “Vorig jaar was hij wel dichtbij. Ik denk dat de topclubs in Nederland echt op de tribune zaten. Hij was heel dicht bij Ajax".

“Als hij niet geblesseerd was geraakt, dan had hij nu bij Ajax of een andere club in Nederland gespeeld. Ajax heeft hem wel gevolgd. Ze zaten elke week op de tribune. Maar meer clubs waren heel concreet”, laat de directeur weten.

Sandler tekende uiteindelijk een nieuw contract tot 2029 en deze bevat een afkoopsom, zo laat de NEC-directeur weten. “Natuurlijk wil hij altijd hogerop, maar hij heeft nu een soort zekerheid. Hij weet binnen een familiaire club dat hij kan doen wat hij kan doen. Er is wel een clausule, maar welk bedrag is niet om hier te zeggen. Het is vrij hoog”, geeft Van Schaik aan.