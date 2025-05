NEC deelt medische update over Dirk Proper na 'pittige nacht' in het ziekenhuis

Dirk Proper kwam zaterdag hard in botsing met een ploeggenoot tijdens de thuiswedstrijd van NEC tegen Willem II (1-1). Er was directe grote schrik over de situatie rond de middenvelder, die per brancard van het veld ging in De Goffert.

De leiding van NEC komt een dag later per X met een medische update rondom Proper. ''Dirk maakt het na een pittige nacht in het ziekenhuis naar omstandigheden goed. Hij is in goede handen bij de artsen en zijn familie. Dirk gaat nu in rust verder herstellen. Sterkte, Dirk!'', schrijven de Nijmegenaren op het social media-kanaal.

Proper kwam in de 42ste minuut van de ontmoeting met Willem II hard in aanraking met ploeggenoot Koki Ogawa. NEC-verdediger Iván Márquez ging direct naar Proper toe om hem op zijn zij te leggen, waarschijnlijk om te voorkomen dat de middenvelder zijn tong zou inslikken.

"Oei, dat is een smerige botsing zeg", zei ESPN-commentator Leo Oldenburger direct. "Dit is echt een hele harde, vervelende botsing." Proper werd behoorlijk lang behandeld en uiteindelijk van het veld gedragen, om direct naar het ziekenhuis te gaan. Volgens NEC was hij op dat moment bij bewustzijn.

Volgens trainer Rogier Meijer had de botsing van Proper met Ogawa de nodige impact op de selectie van NEC. ''De situatie met Dirk en Koki riep natuurlijk bepaalde herinneringen bij ons op'', verwees hij bij ESPN naar het ineenzakken van Bas Dost vorig seizoen.

Spelers van beide teams vormden na het incident rondom Proper, om hem zo af te schermen van de toeschouwers en de camera's. Kort na de botsing was er een medisch noodgeval op de tribune, waardoor de wedstrijd opnieuw even stillag. De betreffende persoon kon De Goffert zelf verlaten.

Zonder Proper moest NEC een vroege 0-1 achterstand goedmaken tegen Willem II. Dat lukte dankzij een goal van Kento Shiogai in de 83ste minuut.