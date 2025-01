Navarone Foor tekent bijna jaar na zijn laatste duel verrassend in Nederland

Navarone Foor is de nieuwste aanwinst van VVV-Venlo. De 32-jarige multifunctionele middenvelder heeft in een contract getekend tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra jaar.

In 2011 debuteerde Foor in het betaalde voetbal bij NEC, waarvoor hij in vijf seizoenen 167 officiële wedstrijden speelde. Vervolgens kwam hij drieënhalf jaar uit voor Vitesse, waarna hij met 302 duels in het Nederlandse voetbal achter zijn naam de stap naar het buitenland maakte.

Na avonturen in de Verenigde Arabische Emiraten, op Cyprus en in Letland keerde Foor bij SC Cambuur kort terug in Nederland. Vervolgens was hij nog een keer actief op Cyprus en speelde hij ook nog in Turkije. Bij het Turkse Bandirmaspor kwam de middenvelder op 3 maart 2024 voor het laatst in actie.

Sinds afgelopen zomer zat Foor zonder club na zijn vertrek uit Turkije, maar nu begint hij in Venlo dus aan een nieuwe uitdaging in Nederland. “Ik zie VVV als een hele warme club met een mooie historie. Er hebben hier in het verleden al veel grote namen gespeeld en ik weet dat de supporters echt altijd achter de club staan.”

“Daarom wilde ik hier graag naartoe komen. Ik kijk ernaar uit om VVV te helpen en samen met het team successen te boeken”, aldus Foor. Technisch directeur Teun Jacobs is blij met de ervaren voetballer. “Met meer dan vierhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam is Navarone een enorme versterking voor ons.”

“Hij brengt de ervaring en brutaliteit met zich mee waar we naar op zoek waren. Bovendien voelt hij zich nog altijd fit en staan zijn voetballende kwaliteiten natuurlijk buiten kijf. We zijn dan ook enorm blij dat we Navarone voor de rest van dit seizoen hebben kunnen contracteren met een optie voor nog een seizoen”, aldus Jacobs.