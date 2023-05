Napoli moet opnieuw wachten op titelfeest na zege Lazio op Sassuolo

Woensdag, 3 mei 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:16

Napoli is nog altijd niet officieel kampioen van Italië. Om dat te laten gebeuren moest Lazio punten morsen tegen Sassuolo, maar dat gebeurde niet: 2-0. Felipe Anderson en Toma Basic waren de gevierde mannen aan de zijde van de ploeg van Maurizio Sarri. Door de zege zet Lazio een volgende uitstekende stap richting Champions League-voetbal, terwijl Napoli donderdag kampioen kan worden op bezoek bij Udinese. Een punt volstaat voor i Partenopei.

Bijzonderheden

Lazio dacht al snel op voorsprong te komen via Ciro Immobile, maar de clubtopscorer moest toezien dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Zijn treffer werd vervolgens alsnog goedgekeurd, waarna de arbiter de treffer in derde instantie alsnog goedkeurde. Minuten later was het alsnog raak voor Lazio via Felipe Anderson, die op aangeven van landgenoot Marcos Antonio knap binnenschoot: 1-0. Lazio was ook in de tweede helft de betere partij, al kregen de bezoekers via Domenico Berardi en Davide Frattesi nog goede mogelijkheden. Zij scoorden echter niet, terwijl Basic dat wel deed. Hij tikte de 2-0 in minuut 92 simpel binnen.

Goal ? geen goal ? toch wel goal ? alsnog geen goal ?? Snap je het nog? ??#ZiggoSport #SerieA #LazioSassuolo pic.twitter.com/CZyBi5pxAl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

Napoli nog geen ???????????????? ?? Lazio gooit de wedstrijd in het slot en pakt 3 punten! Hierdoor kan Napoli zich gaan opmaken voor de kampioenswedstrijd van morgen! ??#ZiggoSport #SerieA #LazioSassuolo pic.twitter.com/hwFD3Re6Hl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023