Napoli loopt averij in titelstrijd op tegen degradatiekandidaat Venezia

Napoli heeft niet weten af te rekenen met Venezia. De nummer twee van de Serie A bleef tegen de nummer negentien steken op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Inter, dat doordeweeks in de Champions League Feyenoord uitschakelde, kan zondagavond tegen nummer drie Atalanta verder afstand nemen van I Partenopei.



De eerste helft tussen degradatiekandidaat Venezia en nummer twee Napoli was een lastige zit voor de neutrale toeschouwer. Maar in de slotfase van de eerste helft leek de wedstrijd eindelijk los te barsten.

De eerste grote kans was voor Venezia. Na een lange bal van achteruit dook Kike Pérez ineens voor de neus van Alex Meret op. De Italiaans international bracht redding en zag de rebound van de lijn gehaald worden door verdediger Amir Rrahmani.

Daarna was het de beurt aan Napoli. Een hoge voorzet vanaf links was een prooi voor Romelu Lukaku, die met een krachtige kopbal bijna Venezia-doelman Ionuț Radu te machtig was. De Roemeen wist nog net de bal voor de lijn te klemmen.

In de tweede helft bleef het spel op en neer golven. Napoli kreeg de eerste grote kans. Een gevaarlijke voorzet van de linkerflank dwarrelde verradelijk richting het doel. Doelman Radu was alert en tikte met één hand de bal over de lat heen. Bij de landing leek de Roemeens international geblesseerd te raken, maar na wat verzorging kon de uitblinker verder.



Napoli drong aan, maar de ploeg van trainer Antonio Conte was niet bij machte om grote mogelijkheden te creëeren. Venezia loerde op een fout van de bezoekers en kreeg waar het op hoopte. Na balverlies van invaller André-Frank Zambo Anguissa kwam de thuisploeg er snel uit. De voorzet van Alessio Zerbin was vervolgens net te scherp voor Christian Gytkjær om de openingstreffer in te tikken.



Gli Azzuri komt door het gelijkspel op gelijke hoogte met Inter, dat zondagavond tegen Atalanta speelt. Bij een overwinning kan Inter drie punten uitlopen op Napoli en zes op Atalanta. De ploeg uit Bergamo kan de titelstrijd juist op scherp zetten: wint Atalanta, dan staat het gelijk met zowel Napoli als Inter.