Napoli bereidt bod voor op Jerdy Schouten, die van PSV alleen voor de absolute hoofdprijs mag vertrekken

Napoli gaat in de loop van volgende week waarschijnlijk een bod neerleggen bij PSV voor Jerdy Schouten, zo schrijven het Eindhovens Dagblad en Voetbal International vrijdag.

Het bod zal niet aan de verwachtingen van PSV gaan voldoen. Volgens clubwatcher Rik Elfrink zullen de Eindhovenaren het vermoedelijke bod van twintig miljoen euro 'absoluut niet omarmen'.

"Het komt in de verste verte niet in de buurt bij wat de club wil hebben", aldus de journalist van het Eindhovens Dagblad. "Of de Eindhovenaren in dit stadium überhaupt nog willen praten over een vertrek, is niet eens zeker."

Mocht een vertrek wel bespreekbaar blijken voor de regerend landskampioen, zal Napoli met een veel hogere transfersom over de brug moeten komen. "Naar clubs is die nooit officieel gecommuniceerd, maar hij ligt veel hoger dan 30 miljoen euro", weet Elfrink.

Schouten zou zelf wel oren hebben naar een buitenlands vertrek, maar van een vertrekeis lijkt geen sprake. "Hij zal begrijpen dat PSV daar niet lichtvaardig over denkt en een hoofdprijs wil." Ook Paris Saint-Germain is ondertussen nog altijd geïnteresseerd.

Daarbij lijkt vooral een deal van Manuel Ugarte relevant. Mocht de Uruguayaanse middenvelder inderdaad naar Manchester United vertrekken, komt er in Parijs een plekje vrij op het middenveld. Dan komt Schouten plots weer serieus in beeld.

Schouten kwam vorig seizoen voor vijftien miljoen euro over van Bologna en kan nu dus mogelijk terugkeren in Italië. Voor PSV dreigt zo een bizar hectische slotweek van de transferwindow, daar ook een vertrek van Olivier Boscagli, Walter Benítez en Joël Drommel allesbehalve uitgesloten lijkt.