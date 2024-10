Napoli behoudt koppositie na gelukkige zege tegen AC Milan

Napoli blijft koploper in de Serie A. De ploeg van Antonio Conte rekende tegen de verhoudingen in af met AC Milan. De doelpunten van de Napolitanen kwamen van Romelu Lukaku en Khvicha Kvaratskhelia: 0-2.

Al vroeg in de wedstrijd was het Lukaku die de diepte in werd gestuurd. De Belg liet vervolgens zien hoe ongelofelijk sterk hij is en zette Strahinja Pavlović met gemak opzij. De spits bleef vervolgens kalm en schoot Napoli op voorsprong: 0-1.

Na een fase van dominantie van de uitploeg begon Milan langzaam de controle in de wedstrijd over te nemen. Eerst was het Samuel Chukwueze die gevaar stichtte met een schot en niet veel later was het Yunus Musah die de gelijkmaker op zijn schoen had.

Napoli kon daar weinig tegenover zetten en kwam goed weg nadat Ruben Loftus-Cheek met het hoofd dicht bij de 1-1 was. Vanuit het niets kwam Napoli op 0-2. Scot McTominay gebruikte goed zijn fysiek en wist via een technisch hoogstandje de bal bij Kvaradonna te krijgen. De Georgiër kapte twee man uit en schoot raak in het uiterste hoekje.

Direct na rust kon het thuispubliek dan toch juichen. Álvaro Morata torende boven de verdediging uit en kopte de bal knap naar de grond tegen de touwen. Na overleg met de VAR werd de goal uiteindelijk afgekeurd en bleek het juichen van korte duur.

Milan bleef desondanks aandringen en kreeg de beste kansen in de tweede helft. Loftus-Cheek drong met een mooie rush door de verdediging van Napoli, maar zijn lage voorzet werd door iedereen gemist. Milan was de betere ploeg, maar verzuimde om de kansen af te maken. De ploeg van Conte hield daardoor de nul en wint met 0-2.