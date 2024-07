NAC klopt aan bij Feyenoord om basisspeler uit de voorbereiding te huren

NAC hoopt Antef Tsoungui (21) op huurbasis over te nemen van Feyenoord, zo meldt Voetbal International vrijdag. Eerder werd al bekend dat de Bredanaars Shiloh ’t Zand (21) willen huren. Tsoungui, die in het afgelopen jaar op huurbasis voor FC Dordrecht speelde, ligt nog tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid.

De in Brussel geboren Tsoungui laat tot dusver een uitstekende indruk achter tijdens de voorbereiding van Feyenoord op het nieuwe seizoen. Mede door het ontbreken van Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner startte de rechtspoot in iedere basiself van nieuwbakken trainer Brian Priske.

Tsoungui speelde een helft mee tegen FC Dordrecht (0-4 winst), 62 minuten tegen KRC Genk (3-1 winst) en 78 minuten tegen Cercle Brugge (1-0 winst). De centrumverdediger lijkt goed te passen in de 3-4-3-formatie die Priske hanteert.

Journalist Joost Blaauwhof twijfelt dan ook of Tsoungui haalbaar is. “Hij krijgt voorlopig nog de kans in de hoofdmacht van Feyenoord, maar wil vlieguren maken in de Eredivisie. NAC wil zowel Tsoungui als ’t Zand na het weekend naar Breda halen. Trainer Brian Priske staat echter nog niet te springen om Tsoungui te laten gaan en wil hem graag langer bekijken.”

Blaauwhof noemt tevens een alternatief voor Tsoungui. “Ook FC Den Bosch-verdediger Teun van Grunsven is een optie voor de breedte bij NAC. Zo krijgt de selectie van de nieuwe trainer Carl Hoefkens steeds meer vorm.”

Feyenoord nam Tsoungui vorige zomer transfervrij over van Brighton & Hove Albion, om hem vervolgens direct te stallen bij Dordrecht. Namens de Schapekoppen was hij in 30 officiële wedstrijden goed voor 1 doelpunt en 1 assist.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tsoungui op zo’n 800.000 euro. Ook zijn collega ’T Zand geniet concrete belangstelling van NAC. De Rotterdamse middenvelder speelde afgelopen seizoen eveneens op huurbasis voor Dordrecht, waar hij in 39 wedstrijden goed was voor 11 doelpunten en 5 assists.

