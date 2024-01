NAC heeft nieuws over Van Gastel, met directe gevolgen voor Van Bronckhorst

Jean Paul van Gastel blijft aan als hoofdtrainer van NAC Breda. De geboren Bredanaar werd de afgelopen dagen hevig gelinkt aan Besiktas, waar hij dan als assistent van Giovanni van Bronckhorst aan de slag zou kunnen. Uiteindelijk besloot NAC het contact te verbreken, waardoor Besiktas is afgehaakt. Welke invloed het afketsen van de overgang van Van Gastel op een dienstverband van Van Bronckhorst bij de Turkse club heeft, is vooralsnog niet bekend.

Dinsdag kwam het nieuws door dat Van Bronckhorst dicht bij een deal met Van Bronckhorst is. De voormalig Feyenoord-trainer wilde Van Gastel graag meenemen als zijn assistent, maar dan moest hij wel los worden geweekt bij NAC. Bij die club is hij sinds september hoofdtrainer, na het vertrek van Peter Hyballa. Besiktas zou volgens Voetbal International een forse afkoopsom hebben willen betalen voor Van Gastel, aangezien Van Bronckhorst de uitdaging in Turkije zonder hem niet zou willen aangaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zaakwaarnemer van Van Gastel liet daarop aan de clubleiding van NAC weten dat de oefenmeester graag als assistent van Van Bronckhorst aan de slag gaat bij Besiktas. Van Gastel bereikte zelfs al een akkoord met Besiktas, waar hij er financieel flink op vooruit zou gaan.

NAC wilde Van Gastel, die tot komende zomer vastligt in het Rat Verlegh Stadion, echter niet laten gaan. Ook in de afgelopen dagen heeft Besiktas de clubleiding van De Parel van het Zuiden niet weten te overtuigen. Zelf maakt NAC zaterdag bekend dat een vertrek van Van Gastel niet meer aan de orde is.

De directie van de Brabantse club besloot namelijk het contact met Besiktas te verbreken, waarna de Turkse club afhaakte. “Dat beoogden we precies’’, aldus de clubleiding van NAC op de eigen website. “We willen dit seizoen zo lang mogelijk in de race om promotie naar de Eredivisie blijven, daar werken we als club in alle geledingen hard voor. In dat streven willen we niet meer afgeleid worden door getouwtrek om onze trainer.”

Van Gastel steunt de beslissing van het bestuur. “De club is bij vertrek naar Spanje (vanwege een trainingskamp, red.) duidelijk geweest in haar standpunt en dan is het back to business. We beleven hier een strak en zinvol trainingskamp en werken bij NAC toe naar een ferme inhaalrace met hopelijk een mooi slot.”

Sinds de aanstelling van Van Gastel heeft NAC de weg omhoog gevonden: de Bredanaars wonnen zeven wedstrijden. Inmiddels vinden ze zichzelf terug op plek negen in de Keuken Kampioen Divisie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties