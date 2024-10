NAC Breda wint na ruim vijf jaar een uitwedstrijd in de Eredivisie

NAC Breda heeft zijn eerste uitzege in de Eredivisie sinds 3 april 2019 geboekt. De Noord-Brabanders trakteerden PEC Zwolle op een 1-2 nederlaag, via een dubbelslag van Elías Már Ómarsson. Kaj de Rooij bracht de spanning terug met een knal in de kruising, maar NAC hield stand en stijgt naar de negende plaats. PEC blijft vijftiende.

Aan de kant van PEC was Simon Graves weer fit, en dus nam de Deen de plek van Anouar El Azzouzi in het hart van de defensie in. El Azzouzi schoof door naar het middenveld, waardoor Younes Namli op zijn beurt naar de flank verhuisde en Dylan Mbayo het kind van de rekening was. Bij NAC nam Fredrik Oldrup Jensen de plek van de zwaar geblesseerde Cherrion Valerius in, en stond Adam Kaied op de plek van de geschorste Saná Fernandes.

Beide ploegen lieten zien te willen aanvallen en dat spelbeeld leverde dan ook kansen aan beide kanten op. Bij PEC was de grootste mogelijkheid voor Namli, die na een schitterende en strakke pass van Jamiro Monteiro een vrije kopkans kreeg bij de tweede paal. De Deen stuitte daar op NAC-goalie Daniel Bielica.

Dylan Vente claimde na een hoge voorzet in de zestien van NAC hands van Léo Greiml. De Oostenrijker stak inderdaad zijn arm omhoog en arbiter Jeroen Manschot legde het spel even stil om naar de VAR te luisteren. Ook hij kon niet concluderen of de Oostenrijker de bal met zijn hand of achterhoofd raakte en dus bleef de arbitrage bij de originele beslissing: geen strafschop.

NAC kwam het dichtst bij een treffer na balverlies op het middenveld bij PEC. NAC schakelde snel en Clint Leemans zag de ruimte in de zestien. De Belg plaatste de bal met veel gevoel op het hoofd van Elías Már Ómarsson, die de bal nét te hard verlengde en de bovenkant van de lat trof.

Na een weinig enerverende start van de tweede helft kwam NAC vrij plotseling op 0-2. Invaller Raul Paula, koud een minuut in het veld, zag zijn volley eerst nog knap gekeerd worden door doelman Jasper Schendelaar. De bal bleef in Brabants bezit en de daaropvolgende voorzet van Paula bleek perfect op maat voor Ómarsson, die binnentikte.

Het was een harde klap voor PEC, dat zichtbaar aangedaan was na de tweede treffer van de IJslandse spits. NAC hoopte van het momentum te kunnen profiteren via met name Leo Sauer, die het vizier niet op scherp had staan.

In de slotfase werd het toch nog spannend. Invaller Mbayo zette door aan de rechterkant en bezorgde de bal bij De Rooij, wiens keiharde knal in de korte kruising belandde: 1-2. Het MAC3PARK Stadion kreeg plots weer hoop, maar ondanks een gevaarlijk slotoffensief zat een punt er niet meer in voor de ploeg van Johnny Jansen.