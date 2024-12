NAC Breda maakt Maurice Steijn belachelijk: 'Geschreven door Van Hooijdonk?'

NAC Breda wist zijn toch al prima seizoen zaterdag een uitstekend vervolg te geven op bezoek bij Sparta Rotterdam. Dankzij de 0-2 zege stijgt NAC niet alleen naar de zevende plaats, ook nemen de zorgen voor Sparta en diens trainer Maurice Steijn toe. Reden genoeg voor NAC om de kop boven het wedstrijdverslag volledig op Steijn te richten.

Steijn werd begin november aangesteld als vervanger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk. Waar de eerste periode van Steijn op Spangen een groot succes was, is dat nu vooralsnog heel anders.

Steijn stapte op 4 november in bij de Rotterdammers, die op dat moment al twee Eredivisie-nederlagen op rij hadden geleden en bekeruitschakeling tegen USV Hercules pas in verlenging wisten te voorkomen.

Het gewenste effect na de trainerswissel bleef uit. Na nederlagen tegen FC Groningen (1-0), AZ (1-2) en PEC Zwolle (1-0) verloor ook het Sparta van Steijn dus ook van NAC.

Steijn heeft een pikant verleden bij NAC. Zo raakte hij verwikkeld in een machtsstrijd met technisch directeur Ton Lokhoff, werden hij en zijn familie bedreigd door NAC-fans en is algemeen bekend dat de oefenmeester bepaald niet door een deur kan met NAC-icoon Pierre van Hooijdonk.

Reden genoeg voor NAC om de kop boven het wedstrijdverslag niet op de overwinning, maar volledig op Steijn te richten: "NAC bezorgt Steijn miserabele start op Spangen."

"In de andere dug-out Maurice Steijn, nog zo’n trainer die ooit NAC heeft gediend", schrijft NAC onder meer in zijn verslag. "Hij nam het stokje een kleine maand geleden over van zijn collega Jeroen Rijsdijk. Drie wedstrijden onderweg, maar in zijn korte periode op Spangen nog niet aan de winnende hand."

"Een kwartier voor het einde bezorgt Boy Kemper NAC de onderscheidende voorsprong. Kemper kopt raak uit een mooie vrije trap van Balard en bezorgt Steijn daarmee zijn vierde verliespartij op de rij. Steijn heeft hiermee zowel de beste start als de slechtste start van een trainer bij Sparta achter de naam", aldus NAC.

In de reacties op X wordt er met gelach en verbazing gereageerd onder het bericht van NAC. Zo schrijft iemand gekscherend: "Bericht geschreven door Van Hooijdonk?"