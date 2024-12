NAC Breda laat voormalig keeperstalent van Feyenoord naar het buitenland vertrekken

Tein Troost vervolgt zijn keeperscarrière bij Cork City in Ierland. Dat meldt journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International vrijdagavond. De 22-jarige doelman gaat NAC Breda in eerste instantie op huurbasis verlaten.

Volgens Blaauwhof neemt NAC afscheid van ‘een van de grote sfeermakers in de kleedkamer’. Troost wordt in Breda gezien als absolute prof, maar heeft in zijn geboortestad weinig perspectief op speeltijd.

NAC nam Troost in de zomer van 2023 transfervrij over van Feyenoord. De linksbenige goalie, die op Varkenoord te boek stond als een groot talent, heeft de hoge verwachtingen nooit kunnen waarmaken.

Troost, die vele jeugdelftallen van het Nederlands elftal doorliep en zelfs een jeugd-EK won, moet in Breda Daniel Bielica en Roy Kortsmit voor zich dulden. Om die reden heeft hij ervoor gekozen om NAC (tijdelijk) te verlaten.

Cork City gaat Troost tot het einde van dit seizoen huren, waarna de Ierse club een optie tot koop kan lichten. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 250.000 euro. In Breda ligt Troost nog tot medio 2026 vast.

Wanneer Troost door de medische keuring komt bij Cork City, gaat NAC zich hoogstwaarschijnlijk versterken met de ervaren Kostas Lamprou (33). De Griekse doelman zit al maanden zonder club na zijn vertrek bij Feyenoord.

Lamprou staat ervoor open om bij NAC te tekenen, ondanks zijn verleden als keeper van aartsrivaal Willem II. Lamprou stond in twee verschillende periodes liefst 137 keer onder de lat namens de Tilburgers.