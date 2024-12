NAC Breda dankt trefzekere verdedigers en duwt Sparta Rotterdam dieper het moeras in

NAC Breda blijft het uitstekend doen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Carl Hoefkens boekte ten koste van Sparta Rotterdam alweer voor de zevende keer dit seizoen: 0-2. Verdedigers Jan Van den Bergh en Boy Kemper verzorgden de treffers voor de Brabantse bezoekers. NAC stijgt naar de zevende plaats, terwijl de problemen voor het als zestiende geklasseerde Sparta blijven aanhouden.

De openingsfase op Het Kasteel stond vooral in het teken van slordigheden aan beide kanten. De eerste kans, na ruim een kwartier, was voor NAC. Raúl Paula werd de diepte ingestuurd en hoefde alleen nog maar collega Elías Már Ómarsson te bereiken, maar slaagde daar niet in. Dat Sparta even later niet op voorsprong kwam, mocht een klein wonder heten. Doelman Daniel Bielica liet de bal zomaar uit zijn handen glippen, waarna Tobias Lauritsen de bal voor een bijna leeg doel over kreeg.

NAC was de betere ploeg, maar zakte naarmate de eerste helft vorderde steeds verder weg. Toch kwamen de Bredanaars vlak voor rust alsnog bijna op voorsprong. Allereerst redde Nick Olij Sparta met een knappe reflex. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Kemper over. Kemper leek enkele minuten later geblesseerd te raken, maar gelukkig bleek zijn kwetsuur alleszins mee te vallen en kon hij verder.

De supporters op Het Kasteel dachten al aan de rust, toen NAC alsnog keihard toesloeg. Van den Berg zag zijn eerste kans nog onschadelijk gemaakt worden door Olij, die vervolgens woest werd op zijn verdediging toen de aanvoerder van NAC alle tijd kreeg om in tweede instantie alsnog raak te prikken: 0-1.

Sparta, dat zijn laatste vijf Eredivisie-duels al verloor, wist ook na rust bijzonder weinig te creëren voor het doel van NAC. De Bredanaars loerden op de counter, maar bleven ook enige tijd ongevaarlijk.

NAC drukte in de slotfase aan. Leo Sauer loste een venijnig schot, dat door Olij tot hoekschop werd verwerkt. Even later was het alsnog hangen. Clint Leemans schilderde een vrije trap op het hoofd van Kemper, die Olij van dichtbij verschalkte: 0-2.

Zodoende is Sparta-trainer Maurice Steijn nog altijd zonder punt sinds zijn aanstelling in november. Na nederlagen tegen FC Groningen, AZ en PEC Zwolle verliest Sparta nu ook van NAC.