Naast Pedersen is nóg een verdediger hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord

Feyenoord gaat in een kort tijdsbestek afscheid nemen van twee verdedigers. Naast het vertrek van Marcus Pedersen, die naar Torino vertrekt, lijkt ook Marcos López de knoop te hebben doorgehakt. FC Kopenhagen gaat met de linkervleugelverdediger aan de haal.

Het Algemeen Dagblad schrijft dinsdagavond dat de voorkeur van López uitgaat naar Kopenhagen boven Sparta Praag. De Tsjechen leken de beste papieren te hebben in de strijd om de verdediger, maar worden dus afgetroefd.

López heeft sinds zijn komst in de zomer van 2022 geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij Feyenoord. Zijn vertrek kondigde zich al even aan, getuige de hevige concurrentiestrijd op de linksbackpositie.

Trainer Brian Priske heeft met Hugo Bueno en Gijs Smal namelijk twee uitstekende opties voor die positie. Quilindschy Hartman, doorgaans de eerste keus, is nog altijd afwezig vanwege zijn zware kruisbandblessure.

Afgelopen weekend ontbrak López in de wedstrijdselectie voor het duel met PEC Zwolle. Priske gaf na afloop tijdens de persconferentie aan dat dat te maken had met het feit dat hij vrijdag licht geblesseerd was geraakt tijdens de training.

1908.nl meldde eerder deze week dat Feyenoord een bod van Sparta Praag op López naast zich had neergelegd. Over de hoogte van het bedrag werd niets bekendgemaakt. Het is niet bekend wat Feyenoord verlangt voor de back.

López kwam in de zomer van 2022 voor 1,2 miljoen euro over van San Jose. In twee seizoenen kwam hij tot 45 wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin fungeerde hij drie keer als aangever. Zijn contract loopt door tot medio 2026.