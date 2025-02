Naam van Robin van Persie zingt rond bij Feyenoord: 'Ligt goed bij alle partijen'

De naam van Robin van Persie zingt rond als nieuwe trainer van Feyenoord. Dat schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International in een uitgebreid achtergrondverhaal over de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Krabbendam bevestigt dinsdagochtend dat Erik ten Hag in ieder geval niet aan de slag gaat in De Kuip. “Hoewel hij volgens insiders niet meteen néé heeft gezegd tegen de club, lijkt de kans klein dat hij instapt bij Feyenoord. Ten Hag heeft keuze genoeg, maar toch ook weer niet helemaal.”

“Hij hangt aan de afspraken die hij heeft gemaakt na zijn ontslag bij Manchester United, waardoor hij niet overal kan werken. Volgens insiders wacht de trainer tot april, voordat hij de richting van zijn toekomst bepaalt en die kan net zo goed in Amerika liggen als in de Bundesliga”, aldus Krabbendam.

Ook de voormalig assistent van Ten Hag bij Manchester United lijkt het niet te worden. “René Hake is intern even geopperd bij Feyenoord. Hij is wel een vakman, maar vooral interessant als mogelijke assistent van Erik ten Hag. Op eigen benen heeft Hake toch meer het profiel voor een subtopper.”

Marino Pusic (Shakhtar Donetsk) lijkt nog altijd de belangrijkste kandidaat te zijn, maar niet iedereen binnen Feyenoord is overtuigd van zijn trainerskwaliteiten. Mark van Bommel ligt goed bij de Vrienden van Feyenoord, maar de directie twijfelt vanwege zijn PSV-verleden en dominantie.

Krabbendam noemt een nieuwe kandidaat. “De naam van Robin van Persie gaat nu ook rond. Hij ligt wel goed bij alle partijen. Hij doorliep als jeugdspeler een deel van de opleiding bij Feyenoord, neemt een verleden als topvoetballer met zich mee en is mediageniek.”

Wel stipt de journalist direct een klein probleem aan. “Hij is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en het is niet zo dat sc Heerenveen zich wekelijks onderscheidt.” Van Persie ligt in Friesland vast tot medio 2026.