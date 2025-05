'Na het gesprek met Peter Bosz was het echt een optie om naar PSV te gaan, maar...'

Sepp van den Berg hield een heel goed gevoel over aan een persoonlijk gesprek met Peter Bosz afgelopen zomer. De 23-jarige verdediger stond in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, maar ruilde Liverpool uiteindelijk in voor Brentford. Dat had mede te maken met ‘het geld en de transfersommen’ in Engeland, vertelt Van den Berg.

De in Zwolle geboren mandekker kwam in het seizoen 2023/24 op huurbasis uit voor FSV Mainz. Van den Berg keerde vervolgens terug bij Liverpool, om de voorbereiding te beginnen onder Arne Slot.

Al snel werd duidelijk dat de rechtspoot definitief zou vertrekken bij the Reds. De vraag was alleen nog naar welke club. Verschillende ploegen uit Engeland en Duitsland werden genoemd, maar ook Feyenoord en PSV. “Ik moet eerlijk zeggen dat een stap naar Engeland of Duitsland de voorkeur had boven Nederland”, aldus Van den Berg in gesprek met Voetbal International.

De Nederlander sprak één op één met Peter Bosz. “Ik vind het een geweldige vent en trainer. Ik zag mezelf daar wel voetballen, om het kampioenschap spelen en in de Champions League. Ik ben een mensenmens en een trainer kan je écht overhalen om ergens te komen spelen.”

“Na het gesprek met Bosz was het echt een optie om te gaan”, aldus Van den Berg. “Maar er komen ook andere dingen bij kijken. Dan doel ik op het geld en de transfersommen in Engeland.” De mandekker vertrok uiteindelijk voor bijna 24 miljoen euro naar Brentford, waar hij een contract tekende tot medio 2029.

Toch hoopt Van den Berg ooit nog eens om de prijzen te spelen. Brentford staat momenteel op de negende plaats in de Premier League. “Ik heb Liverpool kampioen zien worden. Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat ik ben weggegaan, maar uiteindelijk voetbal je om prijzen. Je wil in je carrière een keer kampioen worden en de beker winnen.”