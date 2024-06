Na het EK afscheid nemende Toni Kroos schrijft na voetbalshow met Duitsland historisch record op zijn naam

Toni Kroos neemt binnenkort afscheid van het voetbal. Een groot verlies. Tegen Schotland liet de controleur nog maar eens zien hoe geweldig hij eigenlijk kan voetballen. Niet dat hij dat nog eens moest bewijzen, overigens.

Duitsland liet in het openingsduel van het EK weinig heel van Schotland. Uitblinkers Florian Wirtz en (met name) Jamal Musiala zetten hun naam op het scorebord, terwijl Kai Havertz vanaf de stip ook trefzeker was: 0-3.

In het tweede bedrijf liep die Mannschaft verder uit. Het tienkoppige Schotse elftal snakte naar adem, maar invallers Niclas Füllkrug en Emre Can toonden zich gretig. Wel kregen de Schotten via een eigen doelpunt van Antonio Rüdiger nog een eretreffer cadeau: 5-1.

Waar de man of the match-uitreiking naar Musiala ging, had Kroos die prijs niet nodig om te onderschrijven dat hij een uitstekende pot op de mat legde. Gretig zakte de bij Real Madrid vertrekkende spelverdeler tussen de centrale verdedigers, om vanuit het daar de wedstrijd te dicteren.

Volgens databureau Opta deed Kroos dat nagenoeg perfect. In totaal verstuurde de 110-voudig international 102 passes. Daarvan kwam er slechts één niet aan bij een ploeggenoot: 101.

Het betekent direct een record. Nog nooit sinds Opta in 1980 de cijfers bijhoudt wist een speler met meer dan honderd passes een dusdanig hoog slagingspercentage te noteren.

De pure voetballiefhebber zal volgend seizoen dus wel even achter zijn oren krabben, als Kroos niet meer op de velden te bewonderen is. Na het EK houdt de controleur het namelijk voor gezien. Hij wil op zijn hoogtepunt stoppen.

