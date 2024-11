Volgens Sjoerd Mossou zou Robin van Persie veel beter passen bij AZ. Omgekeerd vindt de journalist Maarten Martens een betere match voor sc Heerenveen, zo stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Mossou put de inspiratie voor zijn column uit een interview van Riemer van der Velde, de voormalig voorzitter van de Friezen, met ESPN. "Op een Solex kun je de TT van Assen niet winnen", verwees hij naar de speelstijl die Van Persie er in wil slepen bij Heerenveen.

Foppe de Haan zei in datzelfde dubbelinterview ook bewondering te hebben voor de speelstijl van Van Persie, maar plaatste een kritische kanttekening. "Wat je wil is fantastisch, maar het is de vraag of dat met deze spelers kon", zei de algemeen directeur na de uiterst pijnlijke 9-1 nederlaag tegen AZ tegen de trainer.

"Dat was precies op de grens van liefdevol en genadeloos", schrijft Mossou in zijn column. "Wat Van Persie allemaal wil bij Heerenveen - een soort buitenaardse variant op highspeedtiki-taka spelen: volgens de Goeroe van Langweer (Van der Velde, red.) ging dat zeer waarschijnlijk niet lukken met Nikolai Hopland en Pawel Bochniewicz."

Hopland en Bochniewicz vormen het centrale duo van het kwakkelende Heerenveen en van het tweetal wordt verwacht dat zij hoog op het veld verdedigen, met de nodige tientallen meters aan ruimte in de rug. Van Persie 'denkt dat het kan', zijn speelstijl met deze selectie.

Mossou stelt daarom een trainerswissel voor. Hij wijst daarbij naar het 'kleurloze' AZ. "Al een behoorlijk tijdje is AZ nu de meest kleurloze club van Nederland", wijst de journalist naar de ploeg uit Alkmaar, die momenteel de zesde plek op de ranglijst inneemt.

"Een club van keurige jongens in een keurig stadion met een keurige jeugdopleiding en een keurig trainingscomplex, waar keurige trainers steeds keurig vierde worden, en dat dan allemaal heel keurig gaan zitten uitleggen", aldus de journalist van het AD.

"Van Persie doet niet aan compromissen, maar zoekt juist naar absolute grenzen", looft Mossou de kersverse hoofdcoach. "Deze trainer is geen idealist vanuit romantische overwegingen, maar vanuit heilige overtuiging. Mijn weg of de snelweg, kortom: Van Persie zou de ideale man zijn om de begaafde koorknaapjes van AZ aan het swingen te krijgen, en om een ingedutte club weer uit zijn hardnekkige winterslaap te duwen."

Andersom zou de huidige AZ-trainer goed passen in Friesland, denkt Mossou. "Maarten Martens schijnt prima op een Solex te kunnen rijden, hard genoeg althans om netjes de finish te halen. De oplossing is kortom vrij eenvoudig. Trainertje ruilen is niet erg gebruikelijk misschien, maar in dit geval los je er een hoop gedonder mee op."