Alex Kroes heeft zichzelf in de voet geschoten in zijn rol als onderhandelaar, zo oordeelt Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat. De directeur voetbalzaken van Ajax zei recent dat Ajax spelers móét verkopen om aankopen te kunnen doen. Mossou zou graag de strategie achter die uitspraak willen horen van Kroes.

"Ajax heeft niet zo'n sterke onderhandelingspositie", stelt Mossou als Brian Brobbey ter sprake komt. De spits kan rekenen op interesse van Nottingham Forest en lijkt bij een goed bedrag weg te mogen. Ajax kan dan namelijk de markt op voor versterkingen.

"Ajax heeft een openbare uitverkoop aangekondigd", gaat Mossou verder. "Bij Forest kijken ze niet naar een miljoen meer of minder, maar als ze het een beetje gevolgd hebben beginnen ze iets lager met bieden."

Mossou doelt daarmee op de uitspraken van Kroes, die in de voorbereiding min of meer stelde dat Ajax aan een uitverkoop bezig is. "Het enige wat ik daaraan snapte was dat het een duidelijk verhaal was richting de achterban", stelt Mossou. "Zo zal hij het ook bedoeld hebben."

"Maar onderhandelingstechnisch is het natuurlijk onbegrijpelijk. Ik snap dat hij een realistisch beeld wil schetsen richting de eigen fans, maar hij moet na het sluiten van de window toch eens uitleggen wat de strategie was achter die uitspraak."

'Geweldige optie'

Mossou vindt Forest 'in dit stadium' een mooie club voor Brobbey. "Het valt te bezien of er een Europese topspits in hem schuilt. Op dit moment moet hij blij zijn met een club als Forest. Misschien praten we over een andere categorie clubs als hij blijft en een goed seizoen draait."

"Hij is bij Red Bull niet geslaagd, is teruggekomen en heeft sindsdien niet weergaloos gepresteerd. Ik zou Forest een geweldige optie vinden voor Brobbey. Gezien zijn status, het feit dat hij vijfde is geworden met Ajax en tijdens het EK totaal niet aan de bak is gekomen."

Sinclair Bischop, ook te gast in Voetbalpraat, denkt aan een bedrag rond de dertig miljoen euro, mocht Brobbey daadwerkelijk vertrekken. "Clubs uit de Premier League beginnen vaak bij twintig miljoen. En Brobbey heeft toch de naam in Europa."



"Hij staat bij veel clubs op het lijstje. Dan kan ik me wel voorstellen dat daar een bedrag van rond de dertig miljoen voor op tafel moet komen. Gimenez-achtige bedragen moet je aan denken." Feyenoord hoopt voor zijn spits, die ook in de belangstelling stond van Forest, rond de 35 miljoen euro te krijgen.